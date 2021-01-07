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Avrupa’da en fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!

07.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Avrupa’da en fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!

2021’in ilk günlerinde ve belki tüm 2021 boyunca en çok konuşacağımız konu “su” konusu olacak gibi görünüyor. Aralık ayında özellikle İstanbul’un barajlarındaki su seviyelerinin tehlikeli boyutlara geldiğini duymuş, okumuştuk. Küresel iklim değişikliği, yağışların azalması ve yanlış su tüketimi bizlerin su sıkıntısı çekmesine sebep oluyor.

Avrupa’nın bazı ülkeleri ve Türkiye’nin de yer aldığı bir araştırmaya göre, Türk tüketicilerinin sürdürülebilirlik konusunda duyarlılığı oldukçe yüksek ama bulaşıkları makineye koymadan önce ön yıkama yapan tüketicilerin oranı %71.

Bazı alışkanlıklarımızı artık geride bırakmamızın zamanı geldi. Fairy’nin yaptırdığı araştırmaya katılan kişilerin %80’inini kadınlar, %20’sini erkekler oluşturdu. Çıkan tabloya göre, Türk tüketicileri bulaşıklarını makineye koymadan önce mutlaka bir ön yıkamadan geçiriyor. Bu da su kaynaklarımızın boşa harcanması anlamına geliyor. Tüm Avrupa’da yapılan bu araştırmada %71’lik oran ile Türkiye en yüksek ön yıkama yapan ülke. Yapılan ön yıkama işleminde kimi kişiler bulaşıkları suda bekletirken, kimisi ovalayarak üzerinde birikmiş olan kirlerden arındırarak bulaşık makinesine yerleştiriyor. Özellikle zor çıkacağı düşünülen ve koku bırakacağı düşünülen lekelerde hem suda bekletme hem de ovalama işlemi uygulanıyor. Üstelik bu oran %13 ile hiç de az değil.

Bu yapılan işlemler ülkemizin hem su kaynaklarını hem de enerji kaynaklarının boşa harcanması demek. Türk tüketicisi çevre konusunda çok duyarlı olmasına rağmen bu işlemden vazgeçemiyor.
Türkiye genelinde deterjanların çevre üzerindeki etkileri konusunda endişeli olduğunu vurgulan tüketicilerin oranı %22’lerde. Özellikle plastiğin makul kullanılması, ürünlerin doğal ve güvenli içeriklere sahip olması konusundaki bilinç çok yüksek. Buna rağmen doğal kaynakları koruma konusunda tüketiciler kendi kullanım alışkanlıkları değiştirmiyor.
Ön yıkama alışkanlığının dışında bulaşık makineleri tam dolmadan çalıştırılmıyor ve makinelerin içine bulaşıkların yerleşimine dikkat edilmeyerek, çok sıkışık konuluyor ve bu da bulaşıkların yıkanma performansını negatif olarak etkiliyor.

Haftada ortalama 5 kez çalıştırdığımız bulaşık makinelerimizde en çok normal yıkama programı kullanıyoruz. Tüketicilerin %74’ü 60 derece veya daha yüksek sıcaklıkta bulaşıklarını yıkıyor. Bu da enerji kaybına sebep oluyor.

Yapmamız gerekenler ise basit, bulaşık makineleri deterjanları çalışma prensibi olarak bulaşık makinesinde bulunan bulaşıkların üzerindeki kirlere tutunarak çalışırlar. Siz ön yıkama yaparak bulaşıklarını makineye koyduğunuz zaman hem deterjanların verimli çalışmasını etkiler hem de suyumuzu boşa harcamış olursunuz.

İklim değişiklikleri, nüfus artışı ve yanlış su kullanımı sebebiyle su kaynaklarımızın günden güne alarm verdiği bu dönemde, geleceğimize yatırım yapmalı, özellikle ön yıkama alışkanlığımızdan vazgeçmeliyiz.

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