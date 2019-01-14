HABER

Avrupa'da kar fırtınası alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

Çetin kış koşulları dünya genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. ABD'nin doğu yakası kar fırtınasına yakalanırken, Avrupa'da da yoğun kar yağışı sürüyor.

ABD'nin başkenti Washington beyaza büründü. ABD'nin orta batı kesimlerinin ardından doğu kıyıları da kar fırtınasının etkisi altına girdi.

ABD kar fırtınasına teslim

Aralarında Beyaz Saray'ın da olduğu birçok anıt kar altında kaldı.
ABD Meteoroloji Kurumu da fırtına nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Havayolları da 100'den fazla uçak seferini iptal etti.
Başkent Washington ve çevresine 30 sanitmetreden fazla kar yağacağı tahmin ediliyor.
Yoğun kar yağışına uyanan Amerikalılarsa karın keyfini çıkarmayı ihmal etmedi.
Kimisi köpeğini gezdirdi, kimisi de kar topu savaşı yaptı. ABD'nin iç kesimlerine yağan kar ise can aldı.
Orta batı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle yaşanan trafik kazalarında en az 7 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD kar fırtınası

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Trump'a sert tepki: Stratejik ortaklar Twitter üzerinden konuşmaz

Trump'ın skandal sözlerine sert tepki: Twitter üzerinden...

Reuters duyurdu! 'ABD'den İran'a saldırı planlaması' iddiası

Reuters duyurdu! Beyaz Saray istedi: Saldırı için seçenekler...

Polonya’da Belediye Başkanı sahnede bıçaklandı

Belediye Başkanı sahnede bıçaklandı

Son dakika! İran'ın başkenti Tahran'da kargo uçağı düştü

İran'da kargo uçağı düştü!

Makedonya'da Vevçani Karnavalı başladı

Makedonya'da Vevçani Karnavalı başladı

Trump'tan Türkiye hakkında çok ağır sözler: Ekonomik yönden yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.