Avrupa'da kar fırtınası alarmı

ABD'nin başkenti Washington beyaza büründü. ABD'nin orta batı kesimlerinin ardından doğu kıyıları da kar fırtınasının etkisi altına girdi.
ABD kar fırtınasına teslim
Aralarında Beyaz Saray'ın da olduğu birçok anıt kar altında kaldı.
ABD Meteoroloji Kurumu da fırtına nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Havayolları da 100'den fazla uçak seferini iptal etti.
Başkent Washington ve çevresine 30 sanitmetreden fazla kar yağacağı tahmin ediliyor.
Yoğun kar yağışına uyanan Amerikalılarsa karın keyfini çıkarmayı ihmal etmedi.
Kimisi köpeğini gezdirdi, kimisi de kar topu savaşı yaptı. ABD'nin iç kesimlerine yağan kar ise can aldı.
Orta batı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle yaşanan trafik kazalarında en az 7 kişi hayatını kaybetti.
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