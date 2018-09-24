Avrupa'da 'Katla' paniği

Kuzey Atlantik ülkesi İzlanda'nın güney sahilinde bulunan Katla Yanardağı uzmanlara göre uyarılar vermeye başladı.

İzlanda'da 'Buzul tsunamisi' yaşanabilir!

1 / 9 Tüm dünyada kaosa yol açan İzlanda'daki Eyjafjallajokull Buzulu altındaki yanardağın patlaması havacılık sektörü açısından da bir felakete yol açmıştı.

2 / 9 6 kilometre yükseğe toz ve kül püskürten patlama sonucu binlerce uçuş iptal olmuştu.

3 / 9 Hatta iptaller sebebiyle Eyjafjallajokull'un Avrupa Sivil Havacılık sistemine 11 Eylül'ün bile vuramadığı kadar büyük darbe vurduğu iddia edilmişti.

4 / 9 Eyjafjallajokull ile birlikte 'buzul tsunamisi’ paniği yaşanmış ancak şans eseri böyle bir facia yaşanmamıştı.

5 / 9 Uzmanlar ise Eyjafjallajokull'un komşusu Katla konusunda uyarıyor.

6 / 9 Normalde yaklaşık her 60 yılda bir uyanan Katla, en son 1918 yılında faaliyete geçmişti.

7 / 9 Uzmanlara göre, Katla'da olası bir patlama, Eyyafyallayöküll'deki patlamanın 10 katı daha güçlü olacak ve atmosfere fırlattığı kül demetleri çok daha yoğun olacak.

8 / 9 Yerel izleme uzmanları ise Katla’nın çok yoğun olmasa da faaliyetlerini sergilemeye başladığı konusunda dikkat çekiyor.