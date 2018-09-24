Avrupa'da 'Katla' paniği

Kuzey Atlantik ülkesi İzlanda'nın güney sahilinde bulunan Katla Yanardağı uzmanlara göre uyarılar vermeye başladı.
İzlanda'da 'Buzul tsunamisi' yaşanabilir!
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Tüm dünyada kaosa yol açan İzlanda'daki Eyjafjallajokull Buzulu altındaki yanardağın patlaması havacılık sektörü açısından da bir felakete yol açmıştı.
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6 kilometre yükseğe toz ve kül püskürten patlama sonucu binlerce uçuş iptal olmuştu.
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Hatta iptaller sebebiyle Eyjafjallajokull'un Avrupa Sivil Havacılık sistemine 11 Eylül'ün bile vuramadığı kadar büyük darbe vurduğu iddia edilmişti.
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Eyjafjallajokull ile birlikte 'buzul tsunamisi’ paniği yaşanmış ancak şans eseri böyle bir facia yaşanmamıştı.
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Uzmanlar ise Eyjafjallajokull'un komşusu Katla konusunda uyarıyor.
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Normalde yaklaşık her 60 yılda bir uyanan Katla, en son 1918 yılında faaliyete geçmişti.
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Uzmanlara göre, Katla'da olası bir patlama, Eyyafyallayöküll'deki patlamanın 10 katı daha güçlü olacak ve atmosfere fırlattığı kül demetleri çok daha yoğun olacak.
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Yerel izleme uzmanları ise Katla’nın çok yoğun olmasa da faaliyetlerini sergilemeye başladığı konusunda dikkat çekiyor.
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Uzmanlara göre korkulan olursa, 'Buzul tsunamisi' yaşanabilir. Buzul tsunamisi, devasa boyutta buzul parçalarının kırılarak denize düşmesi ya da inanılmaz miktarlarda buzulun kısa sürede erimesiyle serbest kalan çok büyük miktarda suyun dalgalar halinde karaları vurmasıyla gerçekleşiyor.
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