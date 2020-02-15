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  4. Avrupa'da korkulan oldu! Fransa'da koronavirüsten ilk ölüm

Avrupa'da korkulan oldu! Fransa'da koronavirüsten ilk ölüm

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2020 13:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fransa'da Çinli bir turistin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Avrupa'da korkulan oldu! Fransa'da koronavirüsten ilk ölüm

Fransa Sağlık Bakanı, ülkede bulunan Çinli bir turistin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çinli turistin ölümü, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Ayrıntılar geliyor...

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