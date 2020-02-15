Avrupa'da korkulan oldu! Fransa'da koronavirüsten ilk ölüm

Fransa Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131, \u00fclkede bulunan \u00c7inli bir turistin koronavir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\n\u00c7inli turistin \u00f6l\u00fcm\u00fc, Avrupa'da koronavir\u00fcs kaynakl\u0131 ilk \u00f6l\u00fcm olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor... window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u013014 \u015eubat'ta sevgili arayanlar i\u00e7in yedi ipucuKav\u015fak in\u015faat\u0131nda iskeletler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131PlayStation 5'in \u00e7\u0131k\u0131\u015f tarihi ertelenebilir! Bak\u0131n neden...
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