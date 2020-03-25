Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı: kolonya

Koronavirüsün ülkemize sıçramasından ardından kolonyaya da talep artmıştı. Sadece ülkemizde değil, dünyada da rağbet gören kolonya, dezenfektanlar kadar popüler oldu. Ancak fırsatçıların bu konunun da peşini bırakmaması yıllardır ayakta kalmaya çalışan kolonyacıları üzdü.
Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü
Koronavirüs ile küresel mücadele devam ederken, salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından satışlarını artıran kolonya, dünyanın gündemine oturdu.
Fransa'nın resmi haber ajansı AFP, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığını kullandığı bir dosya haber hazırladı.
Kolonyanın, koronavirüsü öncesinde de Türk toplumunda önemli bir yeri olduğu örneklerle anlatılırken haberin başlığında, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığı kullanıldı.
Eminönü'nde kolonya satın almak için ilk vakaların açıklanmasından önce uzun kuyruklar olduğu hatırlatılırken, birçok eczane ve dükkanda kolonyanın tükendiğine dair ibareler olduğu belirtildi.
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