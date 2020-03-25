Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı: kolonya

Koronavirüsün ülkemize sıçramasından ardından kolonyaya da talep artmıştı. Sadece ülkemizde değil, dünyada da rağbet gören kolonya, dezenfektanlar kadar popüler oldu. Ancak fırsatçıların bu konunun da peşini bırakmaması yıllardır ayakta kalmaya çalışan kolonyacıları üzdü.