Dünya’da yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5 milyonu geçerken, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’deki günlük ölüm oranlarında iki ayın en düşük rakamları kaydediliyor. Avrupa ülkelerinde şu anda kadar 1,74 milyonu aşkın vaka ve 165 bini aşkın virüs kaynaklı ölüm bildirildi.

Avrupa’da plaj alarmı: İkinci koronavirüs dalgası gelebilir

İKİNCİ DALGA PLAJLARDAN GELEBİLİR Ancak, sağlık otoriteleri, havaların ısınmasıyla gevşeyen Avrupalılar nedeniyle vakalarında düşme eğiliminin devam etmeyeceği ve ikinci bir koronavirüs dalgasının görülebileceğinden endişe ediyor.

İngiltere’de dün hava sıcaklığının 28 dereceyi görmesiyle, ülkenin dört bir yanından binlerce kişi sahil şehitlerindeki plajlarda deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Sosyal mesafe önlemlerini hiçe sayan insanlar nedeniyle sahil kentlerine giden yollarda trafik kitlendi.

19-30 YAŞ ARASI COVİD-19'U UMURSAMIYOR Bununla birlikte yapılan yeni bir araştırmada, 19-30 yaş arasındaki İngilizlerin yüzde 60’ının yeni tip koronavirüs önlemlerine uymadığı ortaya konuldu. Southend kasabasından yapılan açıklamada, dünkü görüntülerin ardından plajlarda toplanılmasının önüne geçmek için yeni önlemler alanacağı belirtildi.

Fransa’da geçen hafta sonu yüzlerce plaj, koşu yapmak yüzmek ve balık tutmak için açıldı, ancak güneşlenmek ve piknik yapmak izin verilen faaliyetler arasında değildi. Ne var ki, yüzlerce Fransız kısıtlamaya aldırmayarak yanyana bulunan şezlonglarda maskesiz bir şekilde güneşlendi.

Ülkenin batısındak, 3 sahil kasabası sosyal mesafe kurallarına uymayan insanların “Kabul edilemez” davranışları yüzünden plajları tekrar kapattığını açıkladı.

Öte yandan, Hollanda, Alman turistleri plajları ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.