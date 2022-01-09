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Avrupa'da Volkswagen Passat Sedan şoku!

09.01.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara bakılırsa, Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Ford Mondeo'nun rakibi olan sedan Passat'ın Avrupa üretimi için fişi çekti. Autocar'ın raporuna göre, Volkswagen, dört kapılı sedan modeli Passat'ın Avrupa için üretimini sona erdirdi.

Avrupa'da Volkswagen Passat Sedan şoku!

Volkswagen, bir yandan yeni otomobil modelleri için çalışmalar yürütürken, bir yandan da ikonik modelleri için son derece dikkat çekici kararlar alıyor gibi görünüyor. En azından Passat Sedan için Avrupa odaklı gelen son bir rapor, bize bunu gösteriyor.

VOLKSWAGEN PASSAT İÇİN YOLUN SONU MU?

Autocar tarafından hazırlanan bir raporda yer alan iddiaya göre, Volkswagen, sedan Passat'ın Avrupa için üretimini sonlandırdı. Kararda Passat ile benzer düzeyde bir iç mekan sunan Arteon'un varlığının etkili olduğu öne sürülüyor.

Volkswagen Passat

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Raporda, bir sözcünün Passat üretiminin Noel'den kısa bir süre önce sona erdiğini doğruladığı da ifade ediliyor.

VOLKSWAGEN AERO B'NİN YOLUNU AÇABİLİR

Öte yandan, Passat Sedan hakkındaki kararın elektrikli sedan Volkswagen Aero B'nin yolunu açabileceği tahmin ediliyor. ID Space Vizzion konseptinden ilham alarak geliştirildiği aktarılan Aero B'nin (adı geçici olabilir) 2023'te çıkması bekleniyor.

Volkswagen'den henüz Avrupa'da Passat üretimi hakkında resmi bir açıklama elimize ulaşmış değil.

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