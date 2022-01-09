Avrupa'da Volkswagen Passat Sedan şoku!

Volkswagen, bir yandan yeni otomobil modelleri için çalışmalar yürütürken, bir yandan da ikonik modelleri için son derece dikkat çekici kararlar alıyor gibi görünüyor. En azından Passat Sedan için Avrupa odaklı gelen son bir rapor, bize bunu gösteriyor.

VOLKSWAGEN PASSAT İÇİN YOLUN SONU MU?

Autocar tarafından hazırlanan bir raporda yer alan iddiaya göre, Volkswagen, sedan Passat'ın Avrupa için üretimini sonlandırdı. Kararda Passat ile benzer düzeyde bir iç mekan sunan Arteon'un varlığının etkili olduğu öne sürülüyor.

Raporda, bir sözcünün Passat üretiminin Noel'den kısa bir süre önce sona erdiğini doğruladığı da ifade ediliyor.

VOLKSWAGEN AERO B'NİN YOLUNU AÇABİLİR

Öte yandan, Passat Sedan hakkındaki kararın elektrikli sedan Volkswagen Aero B'nin yolunu açabileceği tahmin ediliyor. ID Space Vizzion konseptinden ilham alarak geliştirildiği aktarılan Aero B'nin (adı geçici olabilir) 2023'te çıkması bekleniyor.

Volkswagen'den henüz Avrupa'da Passat üretimi hakkında resmi bir açıklama elimize ulaşmış değil.



