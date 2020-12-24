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Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 aday listesi belli oldu!

24.12.2020 18:01 | Son Güncelleme:
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Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 aday listesi belli oldu!

Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 aday listesi belli oldu. Bu listede toplamda 29 kişi yer alıyor. Acaba bu yıl ödülü kim alacak? Avrupa'da Yılın Otomobili aday listesi.

Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 aday listesi belli oldu! Bu sefer ödül için 29 model yarışacak ve hepsi şu anda satışta olan modeller. Yılın Otomobili yarışındaki listeye baktığımızda, oldukça güçlü adaylar burada yer almış. İşte o liste.

AVRUPA'DA YILIN OTOMOBİLİ 2021 ADAY LİSTESİ

Listede Citroën C4, Dacia Sandero ve Fiat 500 dahil olmak üzere ana akım modellerin çeşitliliği dikkat çekiyor. Ford Explorer ve Kuga, Honda e ve Jazz diğer rakiplerden. Hyundai, i10, i20 ve Tucson'un Yılın Otomobili olabileceği için listede yerini almış durumda. Ancak bu modeller Kia Sorento, Mazda MX-30, Peugeot 2008, Seat Leon ve Skoda Octavia gibi dişli rakiplerle savaşmak zorunda kalacaklar. Ana akım adayları tamamlayanlar arasında Toyota Mirai ve Yaris'in yanı sıra Volkswagen Golf ve ID.3 bulunuyor. Bu modellerin ayrıca Audi A3, Land Rover Defender ve Polestar 2 dahil olmak üzere daha fazla premium otomobiller ile rekabet edecekler. BMW'nin 2 Serisi Gran Coupe ve 4 Serisi’nin yer aldığı liste, Mercedes GLA, GLB, GLS ve S-Serisi’ni de içinde barındırıyor. Bu liste 1 Mart’a kadar yedi adaya kadar düşecek. Sizce bu yıl kim birinci olacak?

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