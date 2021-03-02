Avrupa'da yılın otomobili ödülü sahibini buldu! İşte kazanan otomobil

Avrupa'da Yılın Otomobili yarışması, oldukça köklü bir geçmişe sahip. Çoğu markada bu yarışmanın daimi üyesi gibi. Bu yıl, koronavirüs gölgesinde gerçekleşen Avrupa'da Yılın Otomobil yarışmasında ise markalardan 29 aday otomobil ön plana çıktı. Bu otomobillerden sadece 7'si finalist oldu. 7 araç arasından ise bir model sıyrıldı ve 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nü kazandı.

2021 AVRUPA'DA YILIN OTOMOBİLİ: TOYOTA YARİS HYBRİD

Avrupa'nın en iyi otomobilini seçmek üzere toplanan 22 ülkeden 59 kişilik jüri, Toyota Yaris Hybrid'e 266 puan verdi ve otomobil 2021 Avrupa'da yılın otomobili ödülünü kazandı. 7 finalist arasında yüzde yüz elektrikli iki model bulunuyorken, Volkswagen, Skoda ve Fiat gibi otomobil üreticilerinin otomobilleri de finalistler arasındaydı. İpi göğüsleyen Toyota Yaris Hybrid hariç, finalist otomobillerin tamamı ise şöyle: