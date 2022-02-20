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Avrupa‘da Zeynep’ten sonra Antonia korkusu

20.02.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da "Zeynep" ismi verilen kasırga, çok sayıda Avrupa ülkesinde 16 kişinin ölümüne neden oldu. Maddi hasarın iki günde 900 milyon euroyu aştığı tahmin ediliyor. Yeni alçak hava basıncı Antonia yolda...

Avrupa‘da Zeynep’ten sonra Antonia korkusu

Son günlerde Almanya, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika ve Polonya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok bölgesini etkisi altına alan Almanya'daki ismiyle "Zeynep" alçak hava basıncının neden olduğu kasırga şu ana dek en az 16 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu. Can kaybı ve yaralanmaların çoğunun ağaç devrilmesi nedeniyle meydana geldiği bildiriliyor. Zeynep olarak bilinen alçak hava basıncının kasırgaya sebebiyet verdiği ülkede demir, hava ve kara yolu ulaşımı birçok yerde zaman zaman durdurulurken, trafikte aksamalar devam ediyor.

140 KM HIZA ULAŞTI

Yetkililer, Almanya'nın Kuzey Denizi kıyılarında su baskınları meydana geldiğini ve Hamburg limanı bölgesinde araçların sularla sürüklendiğini bildirdi. Alman demiryolları Deutsche Bahn, son günlerde meydana gelen hava muhalefetinin demiryolu ulaşımında binlerce kilometre uzunluğunda hattın zarar görmesine neden olduğunu açıkladı. Almanya’da fırtınanın dün gece de zaman zaman saatte 140 kilometre hıza ulaştığı bildiriliyor.

BİRÇOK ÜLKEDE CAN KAYBI YAŞANDI

Kasırga Hollanda ve Polonya’da da sekiz kişinin ölümüne yol açtı. İngiltere’de üç, Belçika'da iki, İrlanda’da şimdiye kadar bir kişi hayatını kaybetti. Olumsuz havanın ilk vurduğu ülke olan İngiltere’de kasırganın saatte 200 kilometreye varan hıza ulaştığı bildiriliyor. Buralarda aşırı yağışla birlikte kasırganın ağaçların devrilmesine, çatılardan kiremitlerin uçmasına neden olduğu haber veriliyor. Alçak hava basıncının yol açtığı kasırga yüzünden Polonya'da da 1 milyon 200 bin kişinin Cumartesi günü elektriksiz kaldığı aktarılıyor.

ZEYNEP BİTMEDEN ANTONIA GELİYOR

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), henüz alçak hava basıncı Zeynep’in etkisi atlatılmamışken yeni bir alçak havanın yolda olduğunu belirterek vatandaşları uyardı. "Antonia" adı verilen bu yeni alçak hava basıncının da Pazar gecesi etkisini göstermesi bekleniyor. Ulaşımda da yine büyük çaplı aksaklıklar bekleniyor.

İSİM HAKLARI SATIN ALINABİLİYOR

Almanya’da kişi ya da kurumlar meteoroloji dairesinden hava basınçlarının isim haklarını satın alabiliyor. Avrupa’yı bu hafta etkisi alan ve Almanya’da Ylenia adı verilen alçak hava basıncını Zeynep adlı bir diğeri takip etmişti. Bugünden itibaren etkisini gösterecek alçak hava basıncının adı ise Antonia.

MADDİ HASAR 1 MİLYAR 400 MİLYON EUROYU AŞTI

Almanya’da son günlerde etkili olan Ylenia ve Zeynep, binlerce kazaya da neden oldu. Tahminlere göre kötü hava koşullarından kaynaklanan maddi zarar 1 milyar 400 milyon civarında. Sadece Zeynep’in yol açtığı kasırga nedeniyle görülen zarar 900 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Alçak hava basıncı Zeynep, Almanya’da 2007 yılında yaşanan Kyrill kasırgasından bu yana kayda geçen en güçlü hava muhalefeti olma özelliğine sahip. Zeynep’in en etkili olduğu Cuma günü saatte 160 kilometreye varan hızla estiği tespit edilmişti. Bugünden itibaren etkisini gösteren Antonia hava basıncının ise saatte 115 kilometreye ulaşması bekleniyor. Ylenia ve Zeynep ile sarsılan ve kısmen köklerinden sökülen ağaçların, çatı ve kiremitlerle metal parçaların bu kez daha kolay uçup ve devrilebileceğinden söz edilirken vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı.

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