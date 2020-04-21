HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik tespit

Koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik tespit

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 13:24 | Son Güncelleme

Çin’in Vuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Çinli uzmanlardan kritik açıklama geldi.

Koronavirüs ölümlerine ilişkin kritik tespit

Çinli uzmanlar koronavirüsün Avrupa’da en çok can almasının sebebinin mutasyona uğraması geldiğinde mutasyona uğrayarak ölümleri arttırdığı belirtti. Öte yandan uzmanlar, koronavirüsün(corona virüs) mutasyona uğramış 30 farklı türünü tespit ettiğini duyurdu.

Koronavirüs salgının başladığı Çin’de yapılan bilimsel çalışmaların sonucuna göre virüse bağlı Avrupa ve ABD'deki ölümlerin nedenleri araştırıldı. Çin’de bulunan Zhejiang Üniversitesi, SARS-COV-2 olarak bilinen koronavirüsün mutasyona uğramış 30 farklı türünü tespit ettiğini duyurdu.

Koronavirüsün mutasyon geçirerek çoğalan bu yeni 30 tür virüs arasında bazı türlerin son derece tehlikeli olduğu ve hızlı ölümlere yol açtığı ifade edildi.

ÖLÜMCÜL TÜRDEKİ MUTASYON KEŞFEDİLDİ

Zhejiang Üniversitesi’nin bulunduğu Zhejiang bölgesinde ve Avrupa’da, bu ölümcül türdeki koronavirüs mutasyonları bulunduğu vurgulandı. En hafif ve zararsız koronavirüs mutasyonu ise ABD’nin Washington eyaletinde bulunduğu ifade edildi.

KORONAVİRÜS MUTASYONLARA GÖRE 270 KAT DAHA HIZLI ÇOĞALABİLİYOR

Zhejiang Üniversitesi, son derece ölümcül olan bu koronavirüs mutasyonlarının, diğer mutasyonlara göre 270 kat daha hızlı çoğaldığı açıklandı.

Çinli bilim insanları yaptıkları bu çalışmanın, koronavirüs tedavisi ve aşısı için önemli bir bulgu olduğunun altını çizdi. Virüsün uğradığı mutasyona göre aşı üretilmesi veya hastayı tedavi şekli belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
İspanya ve İran'da çarpıcı düşüşİspanya ve İran'da çarpıcı düşüş
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?
Anahtar Kelimeler:
salgın koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İspanya’dan gelen genç kadının hareketi tepki çekti

İspanya’dan gelen genç kadının hareketi tepki çekti

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

'Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumu kritik' iddiası

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Diğer Haberler
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? DSÖ'den flaş açıklama!

Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? DSÖ'den flaş açıklama!

Salgından kaçan kişi adada mahsur kaldı

Salgından kaçan kişi adada mahsur kaldı

Son dakika: İspanya ve İran'dan koronavirüsle ilgili umutlandıran haberler

İspanya ve İran'da çarpıcı düşüş

Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.