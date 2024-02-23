Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olunca, şampiyonluk oranı güncellendi!

Galatasaray'ın elenmesinin ardından Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi bugün belli olacak.

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda maçlar tamamlandı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Union SG, Maccabi Haifa, Servette ve Sturm Graz takımları Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

ŞAMPİYONLUK ORANI GÜNCELLENDİ

Kura çekimi öncesinde Konferans Ligi'nin şampiyonluk oranları güncellendi. Son 16 play-off turu öncesindeki oranı 13.00 olarak belirlenen Fenerbahçe'nin, son 16 turuna kalan takımların netlik kazanmasının ardından oranı 9.00'a düştü.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin rakibinin netlik kazanacağı kura çekimi bugün saat 15.00’te başlayacak. Grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

GRUPTA 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava ile aynı grupta yer almıştı. Sarı-lacivertliler grup aşamasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrılmış, 12 puan toplama başarısı göstermişti.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde grup aşaması karnesi şöyle:

Fenerbahçe 3-1 Nordsjallenad

Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Ludogorets

Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-0 Spartak Trnava





