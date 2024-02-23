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Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli olunca, şampiyonluk oranı güncellendi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2024 12:59 | Son Güncelleme:
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Sparta Prag karşısında aldığı beklenmedik mağlubiyet sonrası Avrupa'ya veda eden Galatasaray'ın ardından, Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor. Sarı-Lacivertliler'in muhtemel rakiplerinin belli olmasının ardından şampiyonluk oranı da güncellendi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın elenmesinin ardından Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi bugün belli olacak.

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda maçlar tamamlandı.

MUHTEMEL RAKİPLER

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Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Union SG, Maccabi Haifa, Servette ve Sturm Graz takımları Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu.

ŞAMPİYONLUK ORANI GÜNCELLENDİ

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Kura çekimi öncesinde Konferans Ligi'nin şampiyonluk oranları güncellendi. Son 16 play-off turu öncesindeki oranı 13.00 olarak belirlenen Fenerbahçe'nin, son 16 turuna kalan takımların netlik kazanmasının ardından oranı 9.00'a düştü.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

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Fenerbahçe’nin rakibinin netlik kazanacağı kura çekimi bugün saat 15.00’te başlayacak. Grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

GRUPTA 4 GALİBİYET

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava ile aynı grupta yer almıştı. Sarı-lacivertliler grup aşamasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrılmış, 12 puan toplama başarısı göstermişti.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde grup aşaması karnesi şöyle:

Fenerbahçe 3-1 Nordsjallenad
Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Ludogorets
Ludogorets 2-0 Fenerbahçe
Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-0 Spartak Trnava

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