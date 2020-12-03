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Avrupa'dan Apple'a sürpriz iPhone davası!

03.12.2020 10:05 | Son Güncelleme:
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Avrupa'dan Apple'a sürpriz iPhone davası!

Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, iPhone'ları gerekçe göstererek Apple'a dava açtı. Davanın nedeni ise Apple'ın eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiğine yönelik iddialar.

iPhone yavaşlatma davaları diğer adıyla batterygate davaları nedeniyle Apple oldukça zor günler geçirmişti. Bu davalarda Apple'ın eski iPhone modellerini performansı korumak için yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu davaların bazıları Apple'ın tazminat ödemesiyle sonuçlandı. Şimdi ise Avrupa'daki bir tüketici derneği Apple'a benzer bir dava açtı.

'APPLE İPHONE MODELLERİNİ DEĞERSİZLEŞTİRİYOR'

Euroconsumer, Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattı. Apple'ın iPhone modellerinin planlı bir biçimde değersizleştirdiğini iddia eden tüketici derneği, yaptığı açıklamada davanın iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S ve iPhone 6S modellerini kapsadığını dile getirdi.

İPHONE SAHİPLERİNE TAZMİNAT

Tüketici derneği yaptığı açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar euro tazminat talep edildiğini aktardı. Ayrıca görünüşe göre hukuki süreç İspanya ve Belçika ile de sınırlı kalmayacak. Zira yine aynı açıklamada benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı dile getirilmiş durumda.

iPhone 6s

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Apple söz konusu yavaşlatmaların ''beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek'' maksadıyla yapıldığı söylese de bazı uzmanlar Apple ile aynı fikirde değil.

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