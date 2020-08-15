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Avrupa diken üstünde! Yasaklar peş peşe geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Dünya koronavirüs salgınını yaşamaya, Covid-19 vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Durumun stabil hale geldiği ülkelerde dahi ikinci dalga korkusu baş gösterdi ve yasaklar yeniden uygulamaya konuldu.

Avrupa diken üstünde! Yasaklar peş peşe geldi

Dünya genelinde korona vakaları 21 milyonun üzerine çıkarken, toplam can kaybı da 758 bini aştı. 5.5 milyon vaka ve 170 binden fazla can kaybıyla ABD salgının merkezi gibi gözükse de, artan vaka sayıları nedeniyle Avrupa diken üstünde.

İkinci dalga korkusuyla birçok ülke yeni koronavirüs tedbirlerine ve karantina önlemlerine geri dönmek zorunda kaldı.

İtalya ve İspanya’da kâbusu yaşayan Avrupa’da, ikici dalga korkusu sürüyor. Artış gösteren yeni vakalar da bunu kanıtlar nitelikte. Son olarak Fransa yeni vakalarının yükselişe geçmesi üzerine, başkent Paris’in ve Marsilya’nın da bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesini yeniden ‘kırmızı bölge’ ilan etti.

Buna göre valiler, serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı iş yerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlamaya yönelik kararlar alabilecek. İngiltere ise, Fransa, Hollanda ve Malta’nın da aralarında olduğu 6 ülkeden gelenler için 14 gün karantina zorunluluğunu da geri getirdi.

VAKA ARTIŞINA KARŞI YENİ ÖNLEMLER

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, Covid-19'da yeni vakalarda görülen hızlı artış nedeniyle ülkedeki özerk yönetimlerin hükümetleriyle acil bir toplantı yapmış, sonrasında 11 ek önlem açıklamıştı.

Ülke genelini kapsayan bu önlemlerin arasında sosyal mesafenin korunamadığı kamusal açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması, disko ve barların kapatılması, gece yarısından itibaren yeni müşteri kabul etmeleri yasaklanan otel ve restoranların en geç 01.00'de kapatılması, restoran ve kafelerde sosyal mesafenin korunmasının garanti edilmesi öne çıkmıştı.

İspanya'da özellikle yaz döneminde gençler arasında yaygın olan açık alanda toplanıp içki içilmesine karşı cezai yaptırımların ve denetimlerin artırılacağını vurgulayan İlla, İspanyollara 10 kişiden fazla bir araya gelmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

ALMANYA İSPANYA'YI RİSKLİ BÖLGE İLAN ETTİ

Almanya ise, İspanya’yı Covid-19 konusunda riskli ilan etti. Almanya, İspanya ve Balear Adaları'nı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi.

Buna göre, Covid-19 vakalarının artması sebebiyle İspanya ve Balear Adaları riskli bölgeler ilan edilirken Kanarya Adaları ise listenin dışında tutuldu.

Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Lüksemburg, Bulgaristan ve Romanya’daki çok sayıda bölgenin yanı sıra Belçika’nın Anvers kenti de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

14 GÜN KARANTİNA ŞARTI

Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin, negatif Covid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

RKI'nin verilerine göre, Almanya'da Covid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1449 artarak 221 bin 413’e yükseldi. Yeni vaka sayıları 12 Ağustos'ta 1226, dün de 1445 olarak açıklanmıştı.

Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte14 artarak 9 bin 225, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 200 bin 200 oldu.

Almanya’da günlük vaka sayıları mayıs başından sonra ilk kez geçen hafta 1000’in üzerine çıkmış, bu durum da endişeye yol açmıştı.

Siyasetçiler ve uzmanlar, ülkede Covid-19 vaka sayılarının artma sebebi olarak, tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımaları ve mesafe kuralına uyulmayan kutlamaları göstermişti.

Bir yandan da sonbahar ve kış aylarında koronavirüste ikinci dalgayı yaşamayı bekleyen Avrupa ülkeleri salgınının yayılımını bu yeni ek önlemlerle engelleyebilecek mi merakla beklenmeye devam ediyor.

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