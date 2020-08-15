Avrupa diken üstünde! Yasaklar peş peşe geldi

Dünya genelinde korona vakaları 21 milyonun üzerine çıkarken, toplam can kaybı da 758 bini aştı. 5.5 milyon vaka ve 170 binden fazla can kaybıyla ABD salgının merkezi gibi gözükse de, artan vaka sayıları nedeniyle Avrupa diken üstünde. İkinci dalga korkusuyla birçok ülke yeni koronavirüs tedbirlerine ve karantina önlemlerine geri dönmek zorunda kaldı. İtalya ve İspanya’da kâbusu yaşayan Avrupa’da, ikici dalga korkusu sürüyor. Artış gösteren yeni vakalar da bunu kanıtlar nitelikte. Son olarak Fransa yeni vakalarının yükselişe geçmesi üzerine, başkent Paris’in ve Marsilya’nın da bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesini yeniden ‘kırmızı bölge’ ilan etti. Buna göre valiler, serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı iş yerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlamaya yönelik kararlar alabilecek. İngiltere ise, Fransa, Hollanda ve Malta’nın da aralarında olduğu 6 ülkeden gelenler için 14 gün karantina zorunluluğunu da geri getirdi. VAKA ARTIŞINA KARŞI YENİ ÖNLEMLER İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, Covid-19'da yeni vakalarda görülen hızlı artış nedeniyle ülkedeki özerk yönetimlerin hükümetleriyle acil bir toplantı yapmış, sonrasında 11 ek önlem açıklamıştı.

Ülke genelini kapsayan bu önlemlerin arasında sosyal mesafenin korunamadığı kamusal açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması, disko ve barların kapatılması, gece yarısından itibaren yeni müşteri kabul etmeleri yasaklanan otel ve restoranların en geç 01.00'de kapatılması, restoran ve kafelerde sosyal mesafenin korunmasının garanti edilmesi öne çıkmıştı. İspanya'da özellikle yaz döneminde gençler arasında yaygın olan açık alanda toplanıp içki içilmesine karşı cezai yaptırımların ve denetimlerin artırılacağını vurgulayan İlla, İspanyollara 10 kişiden fazla bir araya gelmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu. ALMANYA İSPANYA'YI RİSKLİ BÖLGE İLAN ETTİ Almanya ise, İspanya’yı Covid-19 konusunda riskli ilan etti. Almanya, İspanya ve Balear Adaları'nı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti. Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi. Buna göre, Covid-19 vakalarının artması sebebiyle İspanya ve Balear Adaları riskli bölgeler ilan edilirken Kanarya Adaları ise listenin dışında tutuldu.