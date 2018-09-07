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Avrupa ekonomisinde 0,4’lük büyüme

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:45 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi ve AB'de ekonomik büyüme ikinci çeyrekte yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşti - 2. çeyrek GSYH bir önceki çeyreğe göre en fazla yüzde 1,9’la Malta’da arttı. Bunu yüzde 1,4’le de Estonya ile Romanya izledi - En düşük artış ise yüzde 0,2 ile Danimarka, Yunanistan, Fransa ve İtalya’da belirlendi

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği (AB), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4’lük büyüme performansı gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre yüzde 0,4 yükseldi.

2017’nin ikinci çeyreğine kıyasla ise Avro Bölgesi’nde GSYH artışı, yüzde 2,1 olarak ölçüldü. Avro Bölgesi'nde bir önceki çeyrekte, çeyrek bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda da yüzde 2,4 büyüme kaydedilmişti.

Veriler ayrıca 28 üyeli AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nin ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 ve 2017’nin ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 2,1 arttığını ortaya koydu.

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- Hane halkı nihai tüketim harcamaları olumlu etkiledi

2018 yılının ikinci çeyreğinde, büyümenin ana bileşenlerine bakıldığında, hane halkı nihai tüketim harcamaları ve gayri safi sabit sermaye oluşumu her iki bölgede de büyümeye olumlu katkı yaptı.

Dış ticaret dengesinin GSYH büyümesine katkısı Avro Bölgesi ve AB için olumsuz olurken, stoklardaki değişikliklerin katkısı her iki bölge için olumlu gerçekleşti.

Bu dönemde, hane halkı nihai tüketim harcamaları, her iki bölgede de yüzde 0,3 ve brüt sabit sermaye oluşumu yüzde 1,2 yükseldi.

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- En fazla Malta ekonomisi büyüdü

Verisi mevcut olan AB üyesi ülkeler ele alındığında, 2. çeyrek GSYH bir önceki çeyreğe göre en fazla yüzde 1,9’la Malta’da arttı. Bunu yüzde 1,4’le de Estonya ile Romanya izledi. En düşük artış ise yüzde 0,2 ile Danimarka, Yunanistan, Fransa ve İtalya’da belirlendi.

Bu dönemde GSYH artışı Almanya'da yüzde 0,5, İspanya’da 0,6, Hollanda’da 0,7 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 0,4 oldu.

Bu yılın ikinci çeyreği ile geçen yılın ikinci çeyreği karşılaştırıldığında Almanya yüzde 1,9, İtalya 1,2, Fransa 1,7, İspanya ve Hollanda 2,7, Yunanistan 1,8 ve Birleşik Krallık da yüzde 1,3 büyüdü.

Öte yandan ABD ekonomisine ilişkin de bazı makroekonomik veriler yayımlayan Eurostat'a göre, 2018’in ikinci çeyreğinde ABD ekonomisi birinci çeyreğe kıyasla yüzde 1 ve 2017 yılının ikinci çeyreğine göre de yüzde 2,9 büyüdü.

Ayrıca ikinci çeyreğe ilişkin daha detaylı veriler ise 12 Ekim’de açıklanacak.

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AB AB büyüme avro bölgesi büyüme Eurostat

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