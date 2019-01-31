HABER

Avrupa, Ermenistan’da ölüme sessiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:39 | Son Güncelleme

Azerbaycan Parlamento Gazeteciler Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Ermenistan Kartalları-Birleşik Ermenistan Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Mqer Yeqiazaryan’ın cezaevinde 44 günlük açlık grevi sonucu ölmesiyle ilgili açıklama yaparak, “Ermeni siyasiler kendi siyasi isteklerini kendi vatandaşlarının hayatından üstün tutuyor” dedi.Azerbaycan Parlamento Gazeteciler Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Ermenistan Kartalları-Birleşik Ermenistan partisinin genel başkan yardımcısı ve Haynews.am sitesinin sorumlusu Mqer Yeqiazaryan’ın cezaevinde 44 günlük açlık grevi sonucu ölmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Azerbaycan Parlamento Gazeteciler Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Ermenistan Kartalları-Birleşik Ermenistan Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Mqer Yeqiazaryan’ın cezaevinde 44 günlük açlık grevi sonucu ölmesiyle ilgili açıklama yaparak, “Ermeni siyasiler kendi siyasi isteklerini kendi vatandaşlarının hayatından üstün tutuyor” dedi.
Azerbaycan Parlamento Gazeteciler Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Ermenistan Kartalları-Birleşik Ermenistan partisinin genel başkan yardımcısı ve Haynews.am sitesinin sorumlusu Mqer Yeqiazaryan’ın cezaevinde 44 günlük açlık grevi sonucu ölmesiyle ilgili açıklama yaptı. "Yeqiazaryan’ın siyasi bir mahkum olarak öldüğünü" ifade eden Eyvazlı, "Siyasi mahkumun ölümünden sonra oğlu Vazgen Yeqiazaryan Ermenistan’ın başbakanı ve parlamentosunun bir grup milletvekiline açık mektup yazarak, onları babasının ölümünden sorumlu tutarak, ’unutmayın, uygulayanlar şahsen size yok, sizin görevinize, koltuğunuza tabidirler’ diye yazdı" dedi.
Yaşanan ölümle ilgili olarak Avrupa’nın çifte standart tavrına işaret eden Yeqiazaryan şunları kaydetti:
"Bütün bunlar Ermeni hasletini ifade etmeye ve dünyanın çifte standartlarını bir daha hatırlatmaya önem veriyor. İlginçtir, acaba dünya ülkeleri, Azerbaycan hakkında önyargılı açıklamalar ve kararlar kabul eden Avrupa Parlamentosu böyle bir analiz yapmış mıdır?
1. Ermenilerin kendilerine yaklaşımı böyleyse, Ermenilerin elinde esir olan Dilgem Askerov ve Şahbaz Guliyeve hangi insancıl yaklaşımdan konuşulabilir?
2. Netleşdirilmemiş, yanlış bilgi temelinde Azerbaycan Cumhuriyeti hakkında karar kabul eden uluslararası örgütler Ermeni siyasi mahkumun cezaevinde açlıktan ölmesine karşı neden böyle “dayanıklı” davranıyor? Bu çifte standartların açık örneği değil mi? 3. Bu gerçek ispat ediyor ki, Ermeni siyasiler kendi siyasi isteklerini kendi vatandaşlarının hayatından üstün tutuyor. Hatta insanın açlıktan ölmesi bile bunları siyasi hırslarından çekindirmiyor. Sırf böyle hırslı Ermeni siyasetçiler yüzünden Dağlık Karabağ’da savaşın yeniden başlatılması kaçınılmazdır."

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Yağmur suları nedeniyle karayolu kapandıYağmur suları nedeniyle karayolu kapandı
Çöp evden, çok sayıda mermi ve para çıktıÇöp evden, çok sayıda mermi ve para çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

17 Aralık kumpas davasında istenen cezalar belli oldu

Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.