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Avrupa genelinde bir haftada 476 kişi insan ticareti mağduru

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:40 | Son Güncelleme

Avrupa genelinde bir haftada 476 kişi insan ticareti mağduru

AMSTERDAM (AA) - Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) koordinasyonunda Avrupa genelinde yapılan denetimlerde, bir hafta içinde, insan kaçakçılığı mağduru 476 kişinin tespit edildiği bildirildi.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "Ortak Eylem Günü" kapsamında Europol koordinasyonunda, 16-25 Eylül tarihleri ​​arasında, 23 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede gerçekleştirilen denetimlerde, insan ticareti suçu işledikleri düşünülen 3 bin 500 ev ve iş yeri ile 29 bin araçta arama yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, 111 yeni soruşturma açıldığı, 162 kişinin gözaltına alındığı ve insan kaçakçılığı suçu mağduru 476 kişinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 124 binden fazla kişi üzerinde arama yapıldığı kaydedildi.

"Ortak Eylem Günü" denetimleri, 2010'dan beri, AB Adalet ve İçişleri Konseyi tarafından organize suçlarla mücadele amacıyla gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) insan ticareti suçu

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