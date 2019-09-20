Avrupa göç konusunda şaşkın

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler başta olmak üzere uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile diğer göçmen grupların yoğun olarak yaşadığı illerde ev sahibi toplum ve yabancı toplumdan geniş bir katılım ile düzenlenen ve Trakya Bölgesinin tamamını kapsayan (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) “Biz Bize Sohbetler” etkinliğinin yedincisi Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

Türkiye’de bulunan uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile geçici koruma altındaki bireylerin ve ev sahibi toplumun sosyal uyuma ilişkin yaşadıkları zorlukları, bakış açılarını anlamak, sosyal uyuma yönelik illerde yürütülen faaliyetleri ve yaşanan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; Tekirdağ Vali Yardımcısı Ali Dursun, Kırklareli Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu’nun yanı sıra bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, yerel ve yabancı kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.

“Ayıpla karşılıyoruz”

GİGM Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu programda yaptığı konuşmada, “Türkiye coğrafi konumu olarak, Asya, Avrupa ve Afrika’nın köprü durumunda olması nedeniyle tarihin her döneminde farklı farklı göçlere şahit olmuştur. Tüm sıkıntılara karşı tüm mazlumlara kucak açmış bir milletin çocuklarıyız. Son yıllarda yaşamış olduğumuz Suriye krizi, bir insanlık dramı karşısında yaklaşık 3 milyon 600 bin kişiye burada ev sahipliği yapmanın insanlık adına bir gururunu yaşıyoruz. Sayın genel müdürümle bir yurt dışı gezimizde yapmış olduğumuz temaslarda kendi ülkelerinde 11 göçmeni nasıl yerleşeceği ile ilgili, 11 göçmenin göçü nasıl yöneteceği olaylarını duyduğumuz zaman biz kendilerine gülüyor ve ayıpla karşılıyoruz. 3 milyon 600 bin Suriyeliyi ülkemizde barındırdığımız söylediğimiz zaman şaşırıyorlar. ‘Bunu nasıl yönetiyorsunuz diye bize sorular soruyorlar. Bizde göçün sadece akılla yönetilemeyeceğini aklın yanında vicdanın olması gerektiğini ve tarihsel birikimimizle beraber, sabır ikinci akıl diyerek göç yönetimine farklı bir bakış açısı getirerek, vicdan boyutunda ele aldığımız söyleyerek göçü yönettiğimizi söylüyoruz. Batı entegrasyon kelimesini kullanıyor. Bazı topluluklar asimile politikaları yürütüyor. Ama biz uyum diyoruz. Çünkü uyum iki topluluk ortak noktada buluşabileceği birlikte yaşam kültürünün oluşabileceği bir değer” dedi.

“192 ülkeden 5 milyon yabancı dostumuzu misafirimiz aramız da yaşıyor”

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok ise "Bu gün ülkemizde 192 ülkeden 5 milyon yabancı dostumuzu misafirimiz aramız da yaşıyor. Maalesef tabi modern zamanlarda günümüz de en önemli kavramlarında biri de göçmenin adının özellikle Türkiye’de Suriyeli oluşu. Bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu ifade ederek sözlerime başlama isterim. 192 farklı ülkeden 5 milyon misafirimiz var. Türkiye sadece bu dönemde Ensar ve muhacir ahlakı üzerinden Suriyeli kardeşlerine misafirlik yapmıyor. Kendi gönül coğrafimizi temsil ettiğimiz balkanlardan Kafkaslara kadar ve doğumuzdan güneyimize kadar bu coğrafyanın insanı dediğimiz gönlümüzle bir şekilde bağı olan aklımızın ruhumuzun ve vicdanımızın dostları olan bu coğrafyanın çocukları da burada kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar. Bizim çok ciddi ve büyük meselelerimiz var. Fakat maalesef bir asırdır tam manasıyla bazı gerçeklerden kopuk yaşıyoruz. Çocuklarımıza ilk orta ve lise çağında coğrafya dersi veriyoruz ama siyasi coğrafyadan tam manasıyla bahsetmiyoruz” diye konuştu.