Avrupa göç konusunda şaşkın

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler başta olmak üzere uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile diğer göçmen grupların yoğun olarak yaşadığı illerde ev sahibi toplum ve yabancı toplumdan geniş bir katılım ile düzenlenen ve Trakya Bölgesinin tamamını kapsayan (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) “Biz Bize Sohbetler” etkinliğinin yedincisi Tekirdağ’da gerçekleştirildi. Türkiye’de bulunan uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile geçici koruma altındaki bireylerin ve ev sahibi toplumun sosyal uyuma ilişkin yaşadıkları zorlukları, bakış açılarını anlamak, sosyal uyuma yönelik illerde yürütülen faaliyetleri ve yaşanan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; Tekirdağ Vali Yardımcısı Ali Dursun, Kırklareli Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu’nun yanı sıra bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, yerel ve yabancı kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.

“Ayıpla karşılıyoruz” GİGM Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu programda yaptığı konuşmada, “Türkiye coğrafi konumu olarak, Asya, Avrupa ve Afrika’nın köprü durumunda olması nedeniyle tarihin her döneminde farklı farklı göçlere şahit olmuştur. Tüm sıkıntılara karşı tüm mazlumlara kucak açmış bir milletin çocuklarıyız. Son yıllarda yaşamış olduğumuz Suriye krizi, bir insanlık dramı karşısında yaklaşık 3 milyon 600 bin kişiye burada ev sahipliği yapmanın insanlık adına bir gururunu yaşıyoruz. Sayın genel müdürümle bir yurt dışı gezimizde yapmış olduğumuz temaslarda kendi ülkelerinde 11 göçmeni nasıl yerleşeceği ile ilgili, 11 göçmenin göçü nasıl yöneteceği olaylarını duyduğumuz zaman biz kendilerine gülüyor ve ayıpla karşılıyoruz. 3 milyon 600 bin Suriyeliyi ülkemizde barındırdığımız söylediğimiz zaman şaşırıyorlar. ‘Bunu nasıl yönetiyorsunuz diye bize sorular soruyorlar. Bizde göçün sadece akılla yönetilemeyeceğini aklın yanında vicdanın olması gerektiğini ve tarihsel birikimimizle beraber, sabır ikinci akıl diyerek göç yönetimine farklı bir bakış açısı getirerek, vicdan boyutunda ele aldığımız söyleyerek göçü yönettiğimizi söylüyoruz. Batı entegrasyon kelimesini kullanıyor. Bazı topluluklar asimile politikaları yürütüyor. Ama biz uyum diyoruz. Çünkü uyum iki topluluk ortak noktada buluşabileceği birlikte yaşam kültürünün oluşabileceği bir değer” dedi.

“192 ülkeden 5 milyon yabancı dostumuzu misafirimiz aramız da yaşıyor” Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok ise "Bu gün ülkemizde 192 ülkeden 5 milyon yabancı dostumuzu misafirimiz aramız da yaşıyor. Maalesef tabi modern zamanlarda günümüz de en önemli kavramlarında biri de göçmenin adının özellikle Türkiye’de Suriyeli oluşu. Bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu ifade ederek sözlerime başlama isterim. 192 farklı ülkeden 5 milyon misafirimiz var. Türkiye sadece bu dönemde Ensar ve muhacir ahlakı üzerinden Suriyeli kardeşlerine misafirlik yapmıyor. Kendi gönül coğrafimizi temsil ettiğimiz balkanlardan Kafkaslara kadar ve doğumuzdan güneyimize kadar bu coğrafyanın insanı dediğimiz gönlümüzle bir şekilde bağı olan aklımızın ruhumuzun ve vicdanımızın dostları olan bu coğrafyanın çocukları da burada kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar. Bizim çok ciddi ve büyük meselelerimiz var. Fakat maalesef bir asırdır tam manasıyla bazı gerçeklerden kopuk yaşıyoruz. Çocuklarımıza ilk orta ve lise çağında coğrafya dersi veriyoruz ama siyasi coğrafyadan tam manasıyla bahsetmiyoruz” diye konuştu.

“Avrupa’da hükümetler düşüyor”

Gökçe Ok konuşmasının devamında, “Bin yıl daha kıyamete kadar bu topraklarda kalabilmenin bedelini de biliyoruz. Tabi ki bir göç serüveni ve bir göç yolculuğu dünyanın bütün ülkeleri bundan etkileniyor. Avrupa’da hükümetler düşüyor. Siyaset, ekonomi, finans, kültür teknoloji, her yer çalkalanıp değişime uğruyor. Biz aziz milletimizden aldığımız destekle şanlı devlet geleneğimizden aldığımız tarih boyunca bize elini uzatan bize çağrıda bulunan hiç bir mazlum ve mağdurun yüzünü yere düşürmemişiz boynunu eğdirmemişizdir. Özellikle bugün 3 milyon 600 bin Suriyeli olmak üzere burada bir şekilde bize sığınmış veya çalışmak amacı ile gelmiş bize katkıda bulunmak amacı ile gelmiş olan bütün misafirlerimize ve kardeşlerimize şunu ifade etmek isteriz. Tarih boyunca dün olduğu gibi bugün de ve yarın da Türkiye Cumhuriyeti devleti sizleri hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç etmedi bundan sonra da etmeyecektir" şeklinde konuştu.

“Biz Bize Sohbetler” etkinliğinde; Sosyal Uyum Alanında Yürütülen Faaliyetler, Birlikte Yaşam Kültürü, STK ve Belediyelerin Sosyal Uyumdaki Rolü ve Sosyal Uyum Alanında Mevcut Yerel Çalışmalar konularında sunum yapılacak. Yerel ve yabancı kanaat önderleri başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanların katılımı ile sohbet şeklinde gerçekleşen etkinlikte sosyal uyumda yaşanan güçlükler, tavsiyeler ve öneriler de yer aldı.

Program sonunda Çerkezköy Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören Suriyeli çocukların ve gençlerin gösterileri büyük bir ilgi ile izlendi.