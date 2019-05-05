"Avrupa Günü"nü bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçerek kutladılar

KOCAELİ (AA) - "Avrupa Günü" kutlamaları çerçevesinde Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, 300 kişilik bisikletli grup Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yaptı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katıldığı "Bisiklet ile Osmangazi Köprü Geçişi" etkinliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği ve Kocaeli Bisiklet Kulübü üyeleri ile vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişilik grup, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi girişinde toplandı.

Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Günü dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu aynı zamanda sportif bir faaliyet. Bu etkinliğe katılan bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bu günü daha anlamlı hale getiren, bu etkinlikte yer alan kadınlarımız ve çocuklarımız. Hep birlikte, ailece böyle bir etkinlikte yer almaktan büyük memnuniyet duymaktayım." diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger de katılımcılara etkinlikte yer aldıkları için teşekkür ederek, "Avrupa Günü'nü kutlamak üzere gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden birini burada birlikte hayata geçireceğiz. Bu yıl boyunca yine farklı etkinliklerimiz olacak. Bu köprü geçişi bildiğiniz gibi her yıl düzenlenen etkinliklerden biri. Artık bu faaliyetlerimizin bir sembolü haline geldi." ifadelerini kullandı.