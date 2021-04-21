Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde iki madalya

Türkiye’yi 57 kg'da temsil eden Süleyman Atlı, Ukraynalı Kamil Kerymov'u 11-0, Bulgar Naim Salim Mikyay'ı 3-1 yenerek çıktığı finalde Gençler Avrupa Şampiyonu Rus rakibi Nachyn Mongush'u 6-5 yenerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

97 kg'da Süleyman Karadeniz ise Moldovalı Radu Lefter'i 10-0 sayı tuşuyla, Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u 6-4, yarı finalde Gürcü Elizbar Odikadze'yi 7-5 yenerek çıktığı finalde Dünya Kupası Şampiyonu Rus Alikhan Zhabrailov ile karşılaştı.

Son dakikada 2-2 ile avantajlı olan milli güreşçi son anda verdiği puanlarla (6-4) yenilince gümüş madalya kazandı.

TAHA AKGÜL ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Avrupa, dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül ilk turda ezeli rakibi 3 kez Dünya Şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi 6-1, çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i 6-1, yarı finalde de Belarus Dzianis Khramiankou'yu 4-0 yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi finalde Gençlik Olimpiyatları Şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşacak.

61 kg'da Emrah Ormanoğlu ilk turda İtalyan Simone Vincenzo Piroddu'yu 11-1 sayı tuşuyla yendi. Çeyrek finalde Rus rakibi Magomed Abasgadzhi'ye yenildi. Ormanoğlu, repesajda Bulgar rakibi Georgi Vangelov ile karşılaşacak.