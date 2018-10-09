Avrupa Güvenlik Birimlerinden Teröre Karşı Ortak Tatbikat

Avrupalı yetkililer, Fransa’nın Lyon kentindeki bir stadyumda ortak terör saldırısı tatbikatı düzenledi.
Seçkin polis birimlerinin katıldığı terörle mücadele tatbikatı, 6 Avrupa ülkesi ve Fas’ın içişleri bakanlarının katıldığı toplantının parçası olarak yapıldı.
Amerika Adalet Bakanı Jeff Sessions da tatbikatı izleyenler arasındaydı.
İçişleri bakanları toplantısının ana gündem maddesi, Avrupa’ya olan göçmen akını konusuydu.
Polonya İçişleri Bakanı Joachim Brudzinski, ülkesinin sergilediği “Yasal olsun ya da olmasın göçmenler bugün Avrupa için bir tehdit” tavrının, diğer Avrupa ülkeleri tarafından da benimsenmeye başladığını ifade etti.
AP haber ajansına konuşan Brudzinski, “Avrupa’da birliğe ihtiyacımız var. Ama açıkça söylemek gerekirse, 2015 yılında bazı ülkeler, Avrupa’ya gelen göçmenlere kapılarını açma çağrısına katılmadı. Bu yüzden de şu an neden bu insanları kabul etme yükünü bu ülkeler çekmeli anlamıyorum.”
Toplantıyı düzenleyen Fransa, Avrupa ve Afrika ülkeleriyle beraber çalışarak göçmen akınına çözüm bulmayı amaçlıyor.
Avrupa Birliği’nin göçmenlerden sorumlu yetkilisi Dimitris Avramopoulos ise, “AB üyesi ya da üyesi olmayan ülkelerin bu soruna tek başlarına çözüm bulması zor ve biz bu konuda işbirliğini sürdürmeye hazırız” dedi.
Avramopoulos, son birkaç yıldır, göçmenlerin ilk durağı olan İtalya’ya AB’nin desteğinin süreceğini de ifade etti.
Fransa’daki toplantıya, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya ve Fas içişleri bakanlarının yanı sıra, Amerika Adalet Bakanı Jeff Sessions ve İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Claire Grady de katıldı.
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