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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda Türkiye’ye yeni görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 01:09 | Son Güncelleme

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda Türkiye’ye yeni görev

VİYANA (AA) - Türkiye, 18 yıl aradan sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) önemli karar alma organı olan Güvenlik ve İşbirliği Forumu’nun (AGİF) dönem başkanlığını üstleniyor.

Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Rauf Engin Soysal, merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan AGİT’in merkezinde düzenlenen törende, görev süresi bu ayın sonunda sona eren Çekya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Ivo Sramek'ten dönem başkanlığını devraldı.

AGİT’in iki temel karar alma organından biri olan ve örgütün siyasi, askeri boyutuna ilişkin çalışmaların yürütüldüğü AGİF’in dönem başkanlığı, AGİT’e üye devletler arasında rotasyonla 4 aylık bir süre için üstleniliyor.

AGİF, askeri ve güvenlik alanında müzakere işlevinin yanısıra katılımcı ülkeler arasında askeri bilgilerin değişimi ve diyalog ortamına, bu anlamda güvenliğin artırılması ve silahların kontrolüne imkan sağlıyor.

Forum, aynı zamanda güven ve güvenlik artırıcı önlemlere odaklandığı gibi, ihtilaflardan kaynaklanan risklerin azaltılmasını da amaçlıyor. AGİT kapsamında bu alanda kabul edilen önlem ve taahhütlerin uygulanmasının sağlanması doğrultusunda faaliyetler sürdürüyor.

AGİF, haftalık düzenlenen genel kurul toplantılarında, üye ülkelere güvenlik endişelerini paylaşma ve istişare imkanı sunuyor.

Türkiye’nin AGİT Daimi Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin AGİF dönem başkanlığını son olarak Nisan-Temmuz 2002 döneminde üstlendiğini, 18 yıl aradan sonra bu kez 2020 Ocak-Nisan döneminde AGİF başkanlığını yürüteceğini kaydedildi.

Açıklamada, "Avrupa güvenliğinin sağlanmasında temel örgütlerden biri olan AGİF’in başkanlığını üstlenecek olmamız, ülkemizin Avrupa güvenliğine kendi tecrübe ve değerleri doğrultusunda katkı sağlamasına imkan verecektir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
AGİF AGİT Viyana

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