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Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.
Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.
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16.01.2020 09:18 |
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Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.
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