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  4. Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.


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