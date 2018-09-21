Avrupa Haber Ajansları Birliğine yeni yönetim kurulu

VARŞOVA (AA) - Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Kurulu ve Sonbahar Konferansı kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen katılımcılar, birliğin yeni yönetim kurulunu seçti.

EANA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman haber ajansı DPA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Peter Kropsch iki yıllığına EANA Dönem Başkanı seçildi.

Seçimlerden sonra konuşma yapan Kropsch, "EANA'nın yeni dönemde ele alması gereken birçok husus var. Listenin en başında ise adil bir telif hakkı düzenlemesi için mücadele, özgür basın ve haber ajansçılığının güçlü dönüşümü konuları yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Romanya Ulusal Haber Ajansı AGERPRES'in Yönetim Kurulu Başkanı Alexandru Giboi da üç yıllığına EANA Genel Sekreteri seçilirken, boşalan iki yönetim kurulu üyeliğine Çek haber ajansı CTK'nin Yönetim Kurulu Başkanı Jiri Majstr ve Yunan haber ajansı ANA-MPA Yönetim Kurulu Başkanı Michalis Psilos getirildi.

EANA Genel Kurulu ve Sonbahar Konferansı'na Anadolu Ajansını (AA) temsilen Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Uluslararası Operasyonlar Direktörü Ural Yeşil katıldı.

Strazburg'da 1956 yılında kurulan ve AA'nın da kurucu üyesi olduğu EANA, 32 haber ajansından oluşuyor. EANA, Avrupa haber ajansları arasında iş birliğini ve bilgi alışverişini güçlendirmeyi amaçlıyor.

