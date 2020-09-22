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Avrupa Halk Partisi'nden AB'ye Türkiye baskısı

22.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu'nda muhafazakar grubun başkanı Manfred Weber, "Türkiye'ye AB üyeliği verilmeyeceği söylenmeli" diyerek Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi.

Avrupa Halk Partisi'nden AB'ye Türkiye baskısı

Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Manfred Weber, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki katılım müzakerelerinin resmi olarak sonlandırılmasını istedi. Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada "Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) üyeliği verilmeyeceği söylenmeli" diyen Weber, "üyelik için buna hazır olan bir Cumhurbaşkanı" gerektiğini söyledi.

"Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ya da eski bir kilisenin camiye dönüştürülmesi" gibi bir çok konuda "Recep Tayyip Erdoğan hükümetiyle sürekli olarak gerilim yaşandığını" ifade eden Alman siyasetçi Weber, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Doğu Akdeniz krizindeki tutumunu da eleştirdi.

Almanya'nın arabuluculuğuna eleştiri

Maas'ın Yunanistan ve Türkiye arasında tarafsız bir arabulucu gibi kendini konumlandırdığını, ancak Avrupalı bakış açısından bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Weber, "Almanya, Dönem Başkanı olarak Avrupa'nın çıkarlarını temsil etmeli. Avrupa da Yunanistan ve Kıbrıs'ın tarafında duruyor" diye konuştu.

AB Dönem Başkanı Almanya, Yunanistan ve Türkiye arasındaki krizde arabuluculuk yapıyor. Maas, Brüksel'de dün düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya'nın AB dönem başkanı olarak Yunanistan ve Türkiye'yi masaya oturmaya ikna etmek istediklerini, bunun da mümkün olduğuna inandıklarını söylemişti.

Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu savunarak Türkiye'ye AB'nin yaptırım uygulamasını istiyor. AB'deki yaptırım talepleri 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde karara bağlanacak.

KNA,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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