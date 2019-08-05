‘Avrupa Harekete Geçmezse Nükleer Faaliyetleri Arttırırız'

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kamalvandi, “Avrupalılar’ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinin devam etmesiyle birlikte İran bir ay içinde anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azaltmak amacıyla üçüncü bir adım atacak” şeklinde konuştu.

ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği anlaşmanın diğer imzacı devletleri arasında olan Avrupa ülkeleri, Başkan Donald Trump yönetiminin İran’ı nükleer faaliyetleri konusunda daha sıkı kısıtlamaları kabul etmeye zorlama çabasını engelleyebilmiş değil.

İran, Avrupa ülkelerine, Tahran’ın, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra yürürlüğe koyduğu yaptırımlardan korunmaması halinde nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinden daha da geri adım atacağının mesajını verdi.

Nükleer anlaşma kapsamında zenginleştirme tavan sınırı elektrik üretimi için uygun oran olarak nitelenen yüzde 3,67 olarak belirlenmişti.

İranlı sözcü Tahran’ın bir sonraki adımının ne olacağı konusunda ayrıntı vermedi ancak İran geçtiğimiz ay santrifüjleri yeniden aktive edebileceği ve uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Anlaşma kapsamında İran büyük miktarlarda bulunduğunda plütonyum ortaya çıkarabilen 130 ton ağır su depolayabiliyordu. İranlı yetkili, “Yükümlülüklerimizi kenara koyarak ya da askıya alarak nükleer faaliyetlerimizin hızını arttıracağımız kesin” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili yaptığı açıklamada İran’ın depoladığı ağır su miktarını 130 tonun üzerine çıkardığını, zenginleştirilmiş uranyum rezervi miktarının da 300 kilogramın üzerinde olduğunu söyledi.

İran’ın yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başlaması halinde, Tahran nükleer silaha erişim için gereken yüzde 90 oranının hala çok altında uranyuma sahip olacak. Ancak bu, nükleer silah yapabilme kapasitesine bir adım daha yaklaşması açısından önemli olacak.

İranlı yetkili, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin’in İran’ı ABD yaptırımlarından koruması halinde İran’ın geri adım atabileceğini ve anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine yeniden dönebileceği mesajını bir kez daha verdi.

Trump’ın Obama döneminde imzalanan anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden bu yana bölgede yaşanan gerilimin savaşa dönüşebileceği endişesi yoğun. Son dönemde Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tanker trafiği ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin odak noktası haline gelmiş durumda. Trump yönetimi Mayıs ayından bu yana Körfez’deki askeri varlığını arttırdı.

Pazartesi günü İran, Tahran’ın petrol kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ikinci bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı, Hürmüz Boğazı’nda denizcilik alanında işlenen suçları hoş görmeyeceğini duyurdu.