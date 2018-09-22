İZMİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Özelikle bu yıl bir yerden bir yere farklı ulaşım yollarını göstermeye çalıştık. Gaziantep'te dün tramvay seçeneğini gördüm, bugün Ankara'da bisiklet taşıyıcısı olan bir otobüse bindik. İzmir'de de ulaşım konusunda çok fazla seçenek var." dedi.
Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında geldiği İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin sonunda Kocaoğlu, Berger'e Tarihi Saat Kulesi'nin gümüş maketini hediye etti.
Ziyaretin ardından AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Georgiadou Berger, yarın yapılacak "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" öncesi etkinliğe katılacak kadınlarla İzmir Saat Kulesi önünde bir araya geldi.
Hatıra fotoğrafı çektiren Berger çiftine programları boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Muzaffer Tunçağ ve Genel Sekreter Buğra Gökçe eşlik etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kent Günü kapsamında Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlediği etkinlik alanını ziyaret eden Berger, bandoyla karşılandı.
- "Bu yıl farklı ulaşım yollarını göstermeye çalıştık"
Büyükelçi Berger, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek Büyükşehir Belediyesinin her zaman yaptıkları etkinliklere destek verdiğini söyledi.
Ekonominin oluşabilmesi için ulaşıma ihtiyaç olduğunu belirten Berger, şöyle konuştu:
"Hareket etmelisiniz ama ne yazık ki bunun sonunda trafik sıkışıklığı gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Biz de bu hafta bağlamında sürdürülebilir kentsel çözümlerin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Özelikle bu yıl bir yerden bir yere farklı ulaşım yollarını göstermeye çalıştık. Gaziantep'te dün tramvay seçeneğini gördüm, bugün Ankara'da bisiklet taşıyıcısı olan bir otobüse bindik. İzmir'de de ulaşım konusunda çok fazla seçenek var."
- "2020 yılına kadar karbon salınımını yüzde 20 azaltma hedefimiz var"
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Muzaffer Tunçağ da kent genelinde ulaşım yatırımlarına çok önem verdiklerini ifade etti.
Bu sene çok daha renkli bir caddede trafiksiz ve otomobilsiz kentin nasıl olduğunu gösterdiklerini dile getiren Tunçağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılına kadar karbon salınımını yüzde 20 azaltma gibi bir hedefi var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
- "İzmir ulaşım konusunda çok güzel bir örnek"
AB Ulaştırma Kabinesi Başkanı Matej Zakonjsek de bu sene 53 ülkede Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kutlandığını söyledi.
İnsanların farklı ulaşım araçlarını, özellikle de toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını istediklerini kaydeden Zakonjsek, "Aslında bu açıdan bakılınca İzmir çok güzel bir örnek. Otobüs, metro, deniz yolu ve bisikletle ulaşım var. Günlük hayatınızda sadece otomobil ve tren kullanmak zorunda kalmamalısınız, hem toplu taşıma hem de yürüyerek ulaşımınızı sağlamalısınız." dedi.
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