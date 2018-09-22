Avrupa Hareketlilik Haftası

İZMİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Özelikle bu yıl bir yerden bir yere farklı ulaşım yollarını göstermeye çalıştık. Gaziantep'te dün tramvay seçeneğini gördüm, bugün Ankara'da bisiklet taşıyıcısı olan bir otobüse bindik. İzmir'de de ulaşım konusunda çok fazla seçenek var." dedi.

- "Bu yıl farklı ulaşım yollarını göstermeye çalıştık"

Büyükelçi Berger, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek Büyükşehir Belediyesinin her zaman yaptıkları etkinliklere destek verdiğini söyledi.

Ekonominin oluşabilmesi için ulaşıma ihtiyaç olduğunu belirten Berger, şöyle konuştu:

"Hareket etmelisiniz ama ne yazık ki bunun sonunda trafik sıkışıklığı gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Biz de bu hafta bağlamında sürdürülebilir kentsel çözümlerin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Özelikle bu yıl bir yerden bir yere farklı ulaşım yollarını göstermeye çalıştık. Gaziantep'te dün tramvay seçeneğini gördüm, bugün Ankara'da bisiklet taşıyıcısı olan bir otobüse bindik. İzmir'de de ulaşım konusunda çok fazla seçenek var."

- "2020 yılına kadar karbon salınımını yüzde 20 azaltma hedefimiz var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Muzaffer Tunçağ da kent genelinde ulaşım yatırımlarına çok önem verdiklerini ifade etti.

Bu sene çok daha renkli bir caddede trafiksiz ve otomobilsiz kentin nasıl olduğunu gösterdiklerini dile getiren Tunçağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılına kadar karbon salınımını yüzde 20 azaltma gibi bir hedefi var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.