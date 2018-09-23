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Avrupa Hareketlilik Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, eşi Marilena Berger ile Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katılan kadınlarla bir araya geldi - Büyükelçi Berger: - "Bugün Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son günü. Bisiklet, otobüs, toplu taşıma, metro, tramvay ve burada olduğu üzere gemi gibi birtakım alternatif ulaşım yolları ve yöntemlerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz"

İZMİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet, otobüs, toplu taşıma, metro, tramvay ve gemi gibi alternatif ulaşım yöntemlerini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Berger, İzmir programı kapsamında Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun gerçekleştirildiği Konak Meydanı'nda tura katılan kadınlarla bir araya geldi.

Bu haftanın Türkiye'de 25 şehirde kutlandığına dikkati çeken Berger, sürdürülebilir bir hareketliliğin mümkün olduğunu, insanları bu konuda cesaretlendirmek istediklerini ifade etti.

Şehirlerin ekonomi için çok önemli olmasına rağmen trafik sıkışıklığı, kirlilik gibi sorunlarının da bulunduğuna işaret eden Berger, "Bugün Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son günü. Dolayısıyla bisiklet, otobüs, toplu taşıma, metro, tramvay ve burada olduğu üzere gemi gibi birtakım alternatif ulaşım yolları ve yöntemlerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu haftanın en son etkinliği de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu. Görüyorsunuz gerçekten süslü, hoş hanımefendiler etrafımızda." diye konuştu.

Büyükelçi Berger'in eşi Marilena Berger ise çok sayıda kadının katılımıyla düzenlenen bu bisiklet turunu görmekten memnuniyet duyduğunu, İzmir'den başlayan etkinliğin Avrupa kentlerinde de uygulandığını belirterek, "Hareket halinde olan kadınlar dünyayı da harekete geçirir, dolayısıyla İzmir'den dünyanın geri kalanına ulaşıyorsunuz." dedi.

Organizasyonu başlatan Sema Gür ise Avrupa Hareketlilik Haftası finalinin Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'yla yapılacağını belirterek turla ilgili bilgiler verdi.

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AB Türkiye delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

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