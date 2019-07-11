Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin, "Biz aslında AB üyeliğine koşarak gitmek isteyen bir ülkeyiz ama koşmamız bu dönemde engellense de yürüyerek de olsa gideceğiz. Bu konuda kararlıyız." dedi. Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftasını başlatmak üzere Türkiye Belediyeler Birliğinde ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, AB Başkanlığının yerel yönetimlerle yakın çalışmaya özel önem verdiğinin altını çizerek, bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği ile birçok projeye ilişkin iş birliği yaptıklarını belirtti. AB Hareketlilik Haftası'nın Türkiye'de yıllardır kutlandığını anımsatan Kaymakcı, "Bugün itibariyle 22 ülkede 577 şehir Avrupa Haftalık Haftası'na katılıyor. Ülkemizden de şu ana kadar Ankara, İzmir ve Bartın'ın çeşitli etkinliklerle bu süreçte yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında, bisiklete binmenin ve yürümenin insan sağlığı açısından önemine de değinen Kaymakcı, "Düzenli olarak bisiklete binen bir kişi, binmeyen bir kişiye göre 2 yıl daha uzun yaşıyor. Günde düzenli olarak 25 dakika yürüyen bir kişi, normal bir insana göre 7 yıl daha fazla yaşıyor." ifadelerini kullandı. Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında toplumsal bilinci artırmayı teşvik ettiklerini dile getirerek, hafta kapsamında düzenlenen etkinlikleri çeşitli şehirlerde sürdüreceklerini kaydetti. Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine de ilişkin de şunları söyledi: "Biz aslında AB üyeliğine koşarak gitmek isteyen bir ülkeyiz ama koşmamız bu dönemde engellense de yürüyerek de olsa gideceğiz. Bu konuda kararlıyız. Dolayısıyla gerçekleştirilen reform adımları ve atılacak olumlu adımlarla bu sürecin başarıyla tamamlanacağını vurgulamak istiyorum." Birleşmiş Milletler (BM) kapsamında bu yıl iklim değişikliği temelinde yapılacak özel zirvenin 6 alt bileşeni olacağına işaret eden Kaymakcı, Türkiye'nin bu bileşenlerden "Altyapı, Şehirler ve Yerel yönetimler" başlıklı bileşenin başkanlığını yürüttüğünü belirtti.

Kaymakcı, "Biz, Türkiye'de daha sağlıklı şehirler, yerel yönetimlerin daha etkili olduğu, insanların daha sağlıklı yaşadığı, yürüyebildiği, bisiklete bindiği ve araçların gereğinden fazla kullanılmadığı, çevrenin mümkünse hiç kirletilmediği ortamı bu sayede oluşturmaya gayret göstereceğiz." dedi. - "AB içinde trafik sıkışıklığının genel maliyeti 130 milyar avro" AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger de kentlerdeki en büyük sorunlardan birinin ulaşım olduğuna işaret ederek, halihazırda ülkelerin ekonomik performansının büyük şehirlerde gerçekleştiğini ve ulaşımın kentler için büyük sorun oluşturduğunu kaydetti. Trafik sıkışıklığının ekonominin geneli için olumsuz etkileri olduğuna dikkati çeken Berger, "AB içinde trafik sıkışıklığının genel maliyeti 130 milyar avro. Paris için bu maliyet 1,4 milyar avro, Londra için 1 milyar, Berlin için 390 milyon avro ve Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul için tahminen 2 milyar avro." ifadelerini kullandı. Berger, trafik sıkışıklığına çözüm bulmanın en önemli kollarından birinin sürdürülebilir ulaşım tedbirlerinin uygulanması ve insanların alternatif ulaşım araçları kullanmaya teşvik edilmesi gerekliliği olduğunun altını çizdi.