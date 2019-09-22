Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankaralı her gün ortalama 36 dakikasını trafikte kaybediyor. Yapacağımız çalışmalarla vakit ve nakit kaybını engellemeyi hedefliyoruz." dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası için Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinliğin son bölümünde sanatçı Haluk Levent, Anıt Park'ta konser verdi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'yı insan odaklı şehir haline getirmek istediklerini söyledi.

"Biliyoruz ki ailelerimizin yürüyeceği yerlere ihtiyacımız var. Bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Kent bilincini oluşturacak meydanlara ihtiyacımız var. Ankaralı her gün ortalama 36 dakikasını trafikte kaybediyor. Yapacağımız çalışmalarla vakit ve nakit kaybını engellemeyi hedefliyoruz." diyen Yavaş, Ankara'da hayata geçirilecek 56 kilometrelik bisiklet yolu projesinin teknik çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

- "Tüm şehri bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz"

Bir yıl içerisinde Ümitköy'den, Tandoğan'a kadar olan pilot projenin inşaatını tamamlamayı planladıklarını aktaran Yavaş, şunları kaydetti: