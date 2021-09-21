Avrupa Hareketlilik Haftası Gaziantep'te Kutlandı

Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinasyonunda gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kutlandı. Programa katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ulaşımda karbon salımının her geçen gün arttığını belirterek, herkesin yeni nesiller için yaşam alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği ulusal koordinasyonunda Gaziantep'te gerçekleşen 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliğine, 612 belediyenin temsilcileri katıldı. Programda çevre kirliliğini önleme, toplu taşıma kullanarak azot salımının azaltılması ile bisiklet kullanımın yaygınlaştırılmasına dikkat çekildi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla tramvayla Fıstık Park'a giderek vatandaşlarla birlikte yürüyüş yapıldı. Protokol üyeleri yürüyüş sırasında 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' yazılı el dövizleri taşıdı. Programda konuşan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Landrut, Gaziantep'te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

‘'Hava kirliliğini azaltmak mümkün’'

Meyer, ulaşımda karbon salımının her geçen gün arttığını söyledi; haftanın anlam ve önemi hakkında konuştu. Büyükelçi, “Gaziantep’te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Özellikle Avrupa Birliği Hareketlilik Programı çerçevesinde burada bulunmak beni ayrıca mutlu ediyor. Bu vesileyle 612 belediyenin katılımıyla hareketlilik haftasının ilk sırasında yer alan Türkiye’deki belediyeleri ve ulusal koordinatörlüğünü üstlenen Türkiye Belediyeler Birliğini tebrik ediyorum. Ulaşımda emisyonlar her geçen gün artıyor. Bu hafta çerçevesinde ve yıl boyunca da bu grafiği tersine çevirmek için mücadele vereceğiz. Sağlıklı bir gelecek için toplu taşıma ve yürüyüş yapmak son derece önemli. Hava kirliliğini azaltmak mümkün. Karbondioksit salımını azaltmak mümkün. Trafik sıkışıklığını, yollarda meydana gelen kazaları ve bunların sonucunda yaşanan ölümleri azaltmak mümkün. Ben bu çerçevede herkesin yaşam alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi ve yeni nesiller için yeniden düşünmesini istiyorum. Tabi ki Başkan Fatma Şahin’le sadece Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı sıfatınızla değil, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da sizinle çalışıyoruz. Birlikte yürüttüğümüz ortak projelerden gurur duyuyorum“ dedi.

“Hareketlilik haftasında Türkiye 612 belediyeyle birinci“

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Avrupa'da 20 yıldır kutlandığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Her yıl yeni bir sloganla Gazi şehirde yürüyüş parkurlarının bisiklet yollarının kullanımına halkı teşvik ettik. Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye Belediyeler Birliği’nde de koordinasyona başladık. Bu özel haftaya ilginin artırılması, belediyelerin halkıyla birlikte çevre bilincini yükseltmesi ve ulaşım çeşitliliğini artıracak çalışmalara öncülük ettik. Bugün, çok özel. Çünkü dünyadaki bütün belediyelerden en fazla başvuru Türkiye’den gitti. 612 belediye, bu hafta bisiklete biniyor, yürüyor, alternatif ulaşım kanallarını kullanıyor. Karbondioksit salınımını azaltacak, hava kirliliğini en aza indirecek faaliyetlerde bulunuluyor. Bunun yanında 112 belediyemiz de altın kurala uyarak bu özel hafta için bütün koşullarını yerine getirdiğini söyledi. Şu anda dünyada İspanya 457 belediye ile ikinci sırada bizi takip ediyor. Akabinde Avusturya geliyor. Biz bugün sağlıklı ve güvenli ulaşım için tramvaya bineceğiz. Halkımızla birlikte yürüyeceğiz, bisiklete bineceğiz. Çünkü pandemi süreci bizlere gösterdi ki toplu taşımadan bireysel taşımaya geçtiğinde karbondioksit salınımı daha da artıyor. En büyük tehlike bu. Bisiklet kullanımını arttırmalıyız. Yürüyüşümüzü arttırmalıyız. Karbondioksit salımını azaltacak ulaşımları daha çok kullanmamız gerekiyor. Bu farkındalığı arttırmak için bir taraftan bisiklet yolları yapıyoruz bir taraftan da yarışmalar düzenleyerek çocuklarımıza bisiklet hediye ediyoruz. Bu çalışmaların sonunda da daha sağlıklı ve güvenli ulaşımı hem kendi şehrimizde hem de bütün dünyada temin etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın ardından Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Milli Eğitim Bakanlığı ile AB işbirliğinde "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim" projesi kapsamında Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan Abdulkadir Ateş İlkokulu'nun açılış törenine katıldı.

