HABER

Avrupa Hareketlilik Haftası İnegöl’de hareketli geçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası için akreditasyonlarını yaptırarak hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa Hareketlilik Haftası İnegöl’de hareketli geçecek

İnegöl Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası için akreditasyonlarını yaptırarak hazırlıklarını tamamladı. İnegöl’de 16-22 Eylül tarihleri arasında bir hafta boyunca farklı faaliyetler düzenlenecek.
Avrupa Hareketlilik Haftası için akreditasyonlarını yaptıran İnegöl Belediyesi, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak bir haftalık programını hazırladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Artık giderek oturduğu yerden iş yapmaya çalışan bir toplum haline dönüştüğümüze işâret ederek, “Hareketsiz kalıyoruz. Sağlık ve sıhhatimizi de etkileyecek şekilde hayatımızı yaşıyoruz. Refahımızın da artmasından dolayı her yere araçlarımızla ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün işlerimizi artık hareketsiz halde görmek üzere bir kurgu içerisindeyiz. Bunun önüne geçmek adına geçmişte hem ülkemizde, hem de Avrupa’da buna benzer çalışmalar yapılıyordu. Biz de şehrimiz adına böyle bir eksiğin olduğunu görerek bu çalışmaları başlattık. 16-22 Eylül tarihlerinde Avrupa Hareketlilik Haftası dolu dolu kutlanıyor. Ülkemizden de 51 belediye buraya başvuru yaptı. İnegöl Belediyesi de bunlardan biri. Tabiî sadece bunu haftayla kısıtlamak doğru olmaz. Burada amaç İnegöl içerisindeki bütün vatandaşları aslında daha hareket eder hâle geçmelerini istiyoruz. İş ve gündelik yaşatımızı biraz daha hareketli geçirmek adına bir kurgu düşünüyoruz” diye konuştu.
16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak haftanın bu yılki sloganının “Birlikte Yürüyelim” olduğunu anımsatan Taban, “16 Eylül Pazartesi günü ‘Hayatına Hareket Kat’ sloganıyla sabah yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Sabah 06.30 ile 07.30 arasında Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bir sabah yürüyüşü yapılacak. Beraberinde aynı gün içerisinde bu konudaki eğitimcilerimiz Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulunda bisikletin hayatımızdaki önemi ve yine okçuluk üzerine seminer verecekler. 17 Eylül Salı günü de ‘Cesaretini Pedalına Göster’ şeklinde bir bisiklet konvoyu yapacağız. 09.30’da belediyemiz önünden başlayacak, yağlı tohumlar kavşağından Kozluca yolu üzerinden yeniden başlangıç noktasında sona erecek. 18 Eylül Çarşamba günü ’Cesaretini Doğaya Göster’ diyerek Yenice göletimizin etrafındaki 1300 metrelik parkurda bir yürüyüş yapacağız. ‘Geleceğe 1299 Adım’ sloganıyla Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna da ithâfen harekete geçmiş olacağız” dedi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Büyükçekmece'deki silahlı kavga kameradaBüyükçekmece'deki silahlı kavga kamerada
Yeni rektör net konuştu: “Hedefimiz Tıp Fakültesi Hastanesi”Yeni rektör net konuştu: “Hedefimiz Tıp Fakültesi Hastanesi”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.