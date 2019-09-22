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'Avrupa Hareketlilik Haftası' yürünerek kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

 İZMİR'de 'Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle 'Birlikte Yürüyelim' temasıyla yürüme etkinliği düzenlendi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 'Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle 'Birlikte Yürüyelim' temasıyla yürüme etkinliği düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16- 22 Eylül tarihleri arasındaki 'Hareketlilik Haftası' kapsamında vatandaşların katılımıyla birlikte yürüme etkinliği düzenledi. İzmirliler kol kola Gündoğdu Meydanı'ndan Bornova Sokağı'na geçti ve etkinliğe gitarıyla gelen animatör Free Hug'ın çaldığı müzik eşliğinde Alsancak Garı girişine kadar yürüdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Avrupa Birliği Delegasyonu'ndan Tibor Sztaricskai, Yaya Derneği ve Bisikletli Ulaşım Derneği (BİSUDER) temsilcileri de katıldı. Yürüyüş sonunda konuşan Eser Atak, "Bu haftanın amacı, büyük kentlerdeki yoğun otomobil kullanımından kaynaklı sorunlara dikkat çekmek, toplu taşımın, bisiklete binmenin, yaya ulaşımının önemini vurgulamak" dedi.

Avrupa Birliği Delegasyonundan Tibor Sztaricskai ise, "Hareketlilik Haftası, Avrupa Birliği'nin desteklediği ve birliğin sınırlarını aşan bir inisiyatif oldu. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TEMİZ BİR ULAŞIM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Etkinlikler kapsamında bisikletli gruplar da İnciraltı Kent Ormanı'nda buluştu ve tarihi havagazı binasına kadar bisiklete bindi. Bisiklet grupları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Avrupa Birliği Delegasyonu'ndan Tibor Sztaricskai, İstanbul Hollanda Konsolosu Bart Van Bolhuis ve Hollanda Bisiklet Elçiliği'nden Marjolein Van De Nadort da pedal çevirdi.

Havagazı binasında etkinlikleri değerlendiren Eser Atak, "16- 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kutlanıyor. İzmir bu işin öncü kentlerinden biri. Her yıl daha fazla etkinlik yapıyoruz ve gelecek yıl daha da fazla olacak. Biz ulaşımı kendi başına bir ulaşma sorunu olarak görmüyoruz. Ulaşım, nasıl bir kent istiyoruz sorusunun cevabıdır. İnsanları mutlu etme amacı olarak görüyoruz" dedi.

Bisikletin en iyi ulaşım aracı olduğunu belirten Hollanda İstanbul Konsolosu Bart Van Bolhuis ise "Sizlerle birlikte bisiklet sürmek benim için onurdur" diye konuştu.

Havagazı binasındaki etkinlik, Bisikletli Ulaşım Derneği'nin tanıtımı ve 'Neden Bisiklete Biniyoruz' (Why We Cycle) adlı belgesel gösterimiyle son buldu.

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