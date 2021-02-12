Avrupa havalimanlarında yolcu alarmı

En çok yolcu kaybı Frankfurt'ta yaşanırken Avrupa'da trafiğin en yoğun olduğu havaalanları arasında İstanbul birinci sıraya yükseldi.Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Avrupa'daki havalimanlarının pandemi nedeniyle 2020 yılında 1 milyar 720 milyon yolcu kaybettiğini, bunun yolcu sayısında yüzde 70,4'lük düşüş anlamına geldiğini bildirdi.

Havalimanı işletmecilerinin çatı kuruluşu olan ACI'nın Avrupa bölümü yöneticisi Olivier Jankovec, 2019'da 2,4 milyar olan yolcu sayısının 2020'de 728 milyona düştüğüne işaret ederek Avrupa'da hava trafiğinin 1995'teki seviyeye gerilediğini belirtti.

Jankovec Avrupa bölgesindeki havaalanlarına destek için devletler tarafından şimdiye kadar sadece 2,2 milyar euroluk kaynak ayrıldığını, bunun geçen yılki ciro kaybının yüzde 8'inin altında bir miktar olduğunu belirterek "Hiçbir sanayi kolu bu tür bir şoka tek başına dayanamaz" uyarısı yaptı.

Türkiye ve Rusya daha az etkilendi

ACI raporunda, Avrupa'da krizden en ağır darbeyi AB üyesi ülkelerdeki havalimanlarının aldığına işaret edilerek Türkiye ve Rusya gibi merkezi konumlu havalimanlarının Batı Avrupa'ya göre krizden daha az etkilendiğine işaret edildi.