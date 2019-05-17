Avrupa Huawei'ye yaptırım fikrine karşı

Hollandalı mevkidaşı Rutte ile Berlin'de biraraya gelen Merkel, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Almanya'nın 5G internet ağının geliştirilmesine katılacak firmaların belirlenmesinde oldukça sağlam bir yol geliştirdiğini söyledi. Bu bağlamda, tüm şirketler için geçerli olan genel güvenlik kriterlerinin de belirlendiğini kaydeden Merkel, "Biz, alt yapı çalışmalarına kimin katılacağını bu kriterlere göre belirliyoruz" diye konuştu.

Almanya, Fransa ve Hollanda, kablosuz veri aktarım sistemi 5G altyapı çalışmalarını Huawei ile sürdürmeye kararlı.ABD Başkanı Donald Trump'ın "ulusal güvenliği tehdit ettikleri" gerekçesiyle başta Huawei olmak üzere Çinli telekomünikasyon şirketlerine yönelik yaptırım kararına Avrupa ülkeleri destek vermedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ABD'nin yaptırım kararını "Ticari bir anlaşmazlık başlatmak için uygunsuz" sözleriyle eleştirdi. Macron, Huawei’yi veya başka bir şirketi engellemenin doğru bir yaklaşım olmayacağını da sözlerine ekledi. “Fransa ve Avrupa pragmatik ve gerçekçi” diye konuşan Macron, buna karşın ulusal güvenliği, güvenlik kurallarını ve Avrupa egemenliğini korumaya gelince son derece ihtiyatlı olduklarını da kaydetti.

AB Komisyonu da üye devletlere çağrı yaparak, Huawei 5G ekipmanlarından prensipte vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu. Alman Sanayi Birliği (BDI) ise AB'ye "kendi belirlediği ilkelere göre hareket etmesi" çağrısında bulundu.

Öte yandan, Avrupa'da da Çin telekomünikasyon ürünlerine temkinli yaklaşılıyor. Basında yer alan haberlere göre, Hollanda Güvenlik Kurumu (AİVD) Huawei ürünlerinde casus yazılım ihtimaline karşı incelemeler başlattı. De Volkskrant gazetesinin bir şirket çalışanına dayandırdığı haberde ise Hollanda'daki büyük bir telekomünikasyon şirketinin müşteri verilerine ulaşılabileceği bilgisi yer aldı.