HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Avrupa için bir rekor" En büyük boynuzlu dinozorun kalıntıları 8 milyon dolara satıldı

"Avrupa için bir rekor" En büyük boynuzlu dinozorun kalıntıları 8 milyon dolara satıldı

21.10.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paleontologlar tarafından şimdiye kadar keşfedilen en büyük otçul boynuzlu dinozor cinsi olan ve "Big John" adı verilen triceratops kalıntıları, bugün Paris'te yapılan bir müzayedede 7,74 milyon dolara satıldı.

"Avrupa için bir rekor" En büyük boynuzlu dinozorun kalıntıları 8 milyon dolara satıldı

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Drouot müzayede evinde yapılan mezatta, kalıntılar 7,74 milyon dolar karşılığında kimliği açıklanmayan bir ABD'li tarafından satın alındı.

79 milyondan fazla kişi bu görüntüye kilitlendi! Dev yılan vinçle kaldırıldı79 milyondan fazla kişi bu görüntüye kilitlendi! Dev yılan vinçle kaldırıldı

"AVRUPA İÇİN BİR REKOR"

Satışla ilgili konuşan müzayedeci Alexandre Giquello, "Bu, Avrupa için bir rekor." ifadelerini kullandı.

Adını kemiklerin bulunduğu arazinin sahibinden alan Big John, 66 milyon yıl önce şimdiki Güney Dakota'da yaşadı.

Devasa iskelete ait ilk kemik parçası olan 2,62 metre uzunluğunda ve iki metre genişliğindeki kafatası 2014'te bulundu.

Paleontologlar, Paris müzayedesine hazırlanmak için 2015'e kadar İtalya'da özenle bir araya getirilen 200'den fazla parçadan oluşan iskeletin yüzde 60'ını ortaya çıkardı.

Triceratops "üç boynuzlu yüz" anlamına geliyor. (AA)

Heyecanlandıran keşif! 80 milyon yıl önce yaşamış yeni dinozor türü keşfedildiHeyecanlandıran keşif! 80 milyon yıl önce yaşamış yeni dinozor türü keşfedildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Tarih verdiler! Aşılı turistlere kapılarını açıyorlarTarih verdiler! Aşılı turistlere kapılarını açıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Paris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

Taksicilerin 'Para dolu çanta' oyunu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.