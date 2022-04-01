Avrupa için Enerji Krizi Kapıda mı?

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere bugün çevrimiçi yapılacak toplantıyla devam edilmesi, Uluslararası Enerji Ajansı’nın ise bugün Rusya’dan Avrupa’ya olası bir doğalgaz kesintisini görüşmek için acil toplanması bekleniyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Avrupalı enerji alıcılarının bugünden itibaren ödemelerini ruble ile yapmaya başlamaları gerektiğini, aksi halde mevcut enerji sözleşmelerinin feshedileceğini söyledi.

Rus RIA haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Nikolai Kobrinets de, “Rusya’nın Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına karşılık vereceğini” kaydetti.

Kobrinets, "AB'nin eylemleri yanıtsız kalmayacak. Brüksel'in sorumsuz yaptırımları Avrupalıların günlük yaşamlarını halihazırda olumsuz etkiliyor" dedi.

Avrupa ülkeleri, Putin’i “şantaj yapmakla” suçlarken, olası bir enerji kesintisinin Avrupa’yı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın bugün konuya ilişkin acil toplanması bekleniyor.

Rusya’ya enerji bağımlılığı en fazla olan Avrupa ülkelerinden Almanya bu hafta, doğalgaz arzıyla ilgili yaşanabilecek olası sıkıntıya karşı önlemlerini arttırma kararı almıştı.

“Bazı köyler geri alındı”

Bu arada, İngiliz askeri istihbaratı Ukrayna güçlerinin bazı köyleri Rusya’dan geri aldığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Chernihiv şehrinin güneyindeki ve Kiev ile bağlantı yolunda bulunan Sloboda ve Lukashivka köylerini geri aldığını kaydetti.

Bakanlık ayrıca, “Ukrayna, Kiev'in doğu ve kuzey doğusuna başarılı ancak sınırlı karşı saldırılar düzenlenmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın askeri faaliyetlerini azalttığını iddia etmesine karşın, Chernihiv ve Kiev'in hava ve füze saldırılarının hedefi olmaya devam ettiğini belirtti.

Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün çevrimiçi yapılacak toplantıyla görüşmesi bekleniyor. Taraflar en son bu hafta İstanbul’da yüz yüze bir araya gelmişti.

