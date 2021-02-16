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  4. Avrupa için yola çıktılar darp edilip Türkiye’ye geri gönderildiler

Avrupa için yola çıktılar darp edilip Türkiye’ye geri gönderildiler

16.02.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nden Bulgaristan’a geçen 6 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etiller.Alınan bilgiye göre; Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yabancı uyruklu şahısların olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli’nden Bulgaristan’a geçen 6 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etiller.
Alınan bilgiye göre; Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yabancı uyruklu şahısların olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler bölgede yaptığı çalışmada Lübnan ve Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmeni yakaladı. Sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Daha sonra yasadışı yollarla Bulgaristan’a geçtiklerini ifade eden göçmenler, belli bir süre sonra Bulgaristan Polisine yakalanarak darp edildikleri ve üzerlerindeki değerli eşyaları alınarak, Türkiye tarafına geri atıldıklarını ifade ettiler.
Jandarmada işlemleri tamamlanan 6 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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