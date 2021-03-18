Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısı "güvenli ve etkili"

Koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma gibi olası yan etkilerini yeniden inceleyen Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, EMA'nın AstraZeneca aşısının Covid-19'a karşı faydalarının risklerinden daha fazla olduğu görüşünde olduğu tekrarlandı.

EMA Direktörü Emer Cooke, bugünkü olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada, aşının "güvenli ve etkili" olduğunu vurguladı. Ancak Cooke, aşı güvenlik komisyonunun, aşının yan etkileri konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ettiğini ve bu bilgilerin aşının prospektüsüne ekleneceğini belirtti.

EMA'nın açıklamasında, aşı ile kanda pıhtılaşma riskinin artması arasında bir bağlantı tespit edilemediği kaydedildi. Ayrıca, aşının farklı tesislerde üretilmesinden kaynaklanabilecek sorunlar olduğuna dair de herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Ancak EMA'nın çok nadir görülen beyin trombozu dahil olmak üzere kanda pıhtılaşma vakaları ile aşı arasında bir bağlantı olabileceğini kesinlikle gözardı etmediğinin de altı çizildi. Bu nedenle de, EMA'nın AstraZeneca aşısının olası yan etkileri konusundaki tavsiyelerini güncelleyeceği ifade edildi.