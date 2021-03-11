Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok'

Avrupa'da AstraZeneca aşısını olan beş milyon kişi arasında "pıhtılaşma kaynaklı damar tıkanması" vakası sayısının 30 olduğu belirtilerek, "Aşının yararları, risklerinden ağır basıyor ve bu vakalar incelenirken aşılama süreci devam edebilir" ifadesi kullanıldı.

EMA'dan yapılan açıklamada, "Bu sorunlara aşının yol açtığına dair hiçbir bulgu yok; bunlar aşının yan etkileri listesinde yer almıyor" denildi.

İtalya'da da 50 yaşındaki bir erkeğin aşı olduktan sonra kanda pıhtı oluşması nedeniyle öldüğü bildirilmişti.

Az sayıdaki bazı kişilerde aşı olduktan sonra pıhtı oluştuğuna dair haberler üzerine bazı ülkeler AstraZeneca aşısını tedbir olarak durdurduklarını açıklamıştı.

Aşılama neden askıya alındı?

Danimarka'da Covid-19'a karşı uygulanan Oxford-AstraZeneca aşısının ardından bazı kişilerin kanında pıhtı oluştuğu, bir kişinin de öldüğüne dair haberlerin ardından Danimarka, Norveç ve İzlanda bu aşının kullanımını tedbiren ve geçici olarak durdurdu.

Bu hafta içinde bir kadının aşı olduktan 10 gün sonra "aşırı kan pıhtılaşması sorunları" nedeniyle ölmesi üzerine Avusturya da aşılamayı askıya almıştı.

Danimarka sağlık yetkilileri, 60 yaşındaki bir kadına Avusturya'daki ile aynı aşı teslimatından yapılan aşı sonrasında 60 yaşındaki bir kadının kan pıhtısı oluşması sonucu ölümü üzerine aşılamayı iki hafta süreyle askıya aldıklarını kaydetti.

Yetkililer, kan pıhtısı ile aşı arasında bir bağlantı kurulmadığını, ancak tedbir olarak AstraZeneca aşsının kullanımının geçici olarak durdurulması talimatı verildiğini belirtti.

AstraZeneca, aşının klinik denemeleri aşamasında güvenliğine dair incelemelerin geniş kapsamlı olarak yapıldığını belirterek "Hasta güvenliği en büyük önceliğimizdir" dedi.

İngiltere'de ilaç ve sağlık ürünlerini düzenleme kurumu MHRA, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının sorunlara neden olduğuna dair hiçbir veri bulunmadığını belirterek, aşı vakti gelenlerin aşı yaptırmalarını istedi.