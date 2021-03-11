HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok'

Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok'

11.03.2021 22:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok'

Avrupa İlaç Ajansı (EMU), Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair hiçbir veri bulunmadığını açıkladı. EMU'nun açıklaması, Danimarka, Norveç ve İzlanda'nın AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almalarının ardından yapıldı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMU), Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair hiçbir bulgu olmadığını açıkladı.

EMU, aşılanan kişilerde kan pıhtısı oluşması durumunun, genel nüfusta rastlandığından daha yüksek olmadığını vurguladı.

EMU'nun açıklaması, Danimarka, Norveç ve İzlanda'nın AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almalarının ardından yapıldı.

Az sayıdaki bazı kişilerde aşı olduktan sonra pıhtı oluştuğuna dair haberler üzerine bazı ülkeler AstraZeneca aşısını tedbir olarak durdurduklarını açıklamıştı.

İtalya'da da 50 yaşındaki bir erkeğin aşı olduktan sonra kanda pıhtı oluşması nedeniyle öldüğü bildirilmişti.

EMA'dan yapılan açıklamada, "Bu sorunlara aşının yol açtığına dair hiçbir bulgu yok; bunlar aşının yan etkileri listesinde yer almıyor" denildi.

Avrupa'da AstraZeneca aşısını olan beş milyon kişi arasında "pıhtılaşma kaynaklı damar tıkanması" vakası sayısının 30 olduğu belirtilerek, "Aşının yararları, risklerinden ağır basıyor ve bu vakalar incelenirken aşılama süreci devam edebilir" ifadesi kullanıldı.

Aşılama neden askıya alındı?

Danimarka'da Covid-19'a karşı uygulanan Oxford-AstraZeneca aşısının ardından bazı kişilerin kanında pıhtı oluştuğu, bir kişinin de öldüğüne dair haberlerin ardından Danimarka, Norveç ve İzlanda bu aşının kullanımını tedbiren ve geçici olarak durdurdu.

Bu hafta içinde bir kadının aşı olduktan 10 gün sonra "aşırı kan pıhtılaşması sorunları" nedeniyle ölmesi üzerine Avusturya da aşılamayı askıya almıştı.

Danimarka sağlık yetkilileri, 60 yaşındaki bir kadına Avusturya'daki ile aynı aşı teslimatından yapılan aşı sonrasında 60 yaşındaki bir kadının kan pıhtısı oluşması sonucu ölümü üzerine aşılamayı iki hafta süreyle askıya aldıklarını kaydetti.

Yetkililer, kan pıhtısı ile aşı arasında bir bağlantı kurulmadığını, ancak tedbir olarak AstraZeneca aşsının kullanımının geçici olarak durdurulması talimatı verildiğini belirtti.

AstraZeneca, aşının klinik denemeleri aşamasında güvenliğine dair incelemelerin geniş kapsamlı olarak yapıldığını belirterek "Hasta güvenliği en büyük önceliğimizdir" dedi.

İngiltere'de ilaç ve sağlık ürünlerini düzenleme kurumu MHRA, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının sorunlara neden olduğuna dair hiçbir veri bulunmadığını belirterek, aşı vakti gelenlerin aşı yaptırmalarını istedi.

MHRA'dan Phil Bryan, "Kanda pıhtı doğal yollardan oluşabilir, bu olağan dışı bir durum değil. İngiltere'de 11 milyon dozu aşkın AstraZeneca aşısı yapıldı" dedi.

Fransa Sağlık Bakanı ise aşılamayı askıya alma ihtiyacı duymadıklarını açıkladı.

Oxford-AstraZeneca aşısı

Bir milyon dozu içeren aynı aşı kümesinden teslimat alan Estonya, Letonya, Litvanya ve Lüksemburg da bu kümedeki aşı kullanımını durdurdu.

Avrupa İlaç Ajansı, Avusturya'daki vakanın incelendiğini, ancak "aşının bu duruma yol açtığına dair herhangi bir bulgu olmadığını, bu sorunların aşının yan etkileri listesinde yer almadığını" açıkladı.

Danimarka ve Norveç sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısının geçici olarak durdurulmasının tamamen tedbir amaçlı olduğunu belirtti.

İtalyan yetkililer de belirtilen vakalarla aşı arasında bağlantı kurulmadığını, belirli bir aşı grubundaki aşıların yapılmasına ara verme kararının "tedbir" amaçlı olduğunu kaydetti.

İtalya'da iki kişinin aşı olduktan sonra öldüğüne dair haberler basında yer almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
'Çocuklarını çamurla beslemek zorunda kalıyorlar''Çocuklarını çamurla beslemek zorunda kalıyorlar'
Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Çift vajinalı kadından çok ilginç itiraf!

Çift vajinalı kadından çok ilginç itiraf!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

Denizde bulunan iPhone 12 videosu gerçek mi? iPhone'lar hangi ülkede bulundu?

Denizde bulunan iPhone'lar hangi ülkeden çıktı?

İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp

İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp

George Floyd cinayetinde yeni gelişme

Dünyayı ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme

BM'den 30'dan fazla ülke için 'açlık ve kıtlık' uyarısı

'Çocuklarını çamurla beslemek zorunda kalıyorlar'

Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye tasarısı kabul edildi

Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye tasarısı kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.