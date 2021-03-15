Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'yı görüşmek için olağanüstü toplanacak

Bu arada İspanya da, aşının kullanımını durdurdu.Aralarında Almanya, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu Avrupa ülkelerinin koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğunu açıklamasının ardından Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bundan sonra atılacak adımları görüşmek üzere Perşembe günü olağanüstü oturum düzenleneceğini duyurdu.

Amsterdam'da bulunan EMA'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, ilaçların güvenliğinden sorumlu komisyonun birçok Avrupa ülkesinde kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesi ile kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısına ilişkin "verileri değerlendirdiği" kaydedildi.

Açıklamada, 18 Mart Perşembe günü düzenlenecek olağanüstü toplantıda elde edilen bilgilerin değerlendirilerek, gerekirse önlemler konusunda karar verileceği belirtildi.

EMA açıklamasında, AstraZeneca aşısının hâlâ güvenilir olduğuna da vurgu yaptı. Açıklamada, "EMA, Covid-19'un ve bununla bağlantılı hastaneye yatma ve ölüm riskinin önlenmesinde AstraZeneca aşısının sağladığı yararın, yan etki riskine kıyasla daha ağır bastığı görüşündedir" denildi.