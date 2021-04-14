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Avrupa İlaç Ajansı J&J aşısını inceleyecek

14.04.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan pıhtılaşmasına neden olduğundan şüphelenilen Johnson & Johnson aşısının Avrupa'daki kaderi gelecek hafta belli olacak.

Avrupa İlaç Ajansı J&J aşısını inceleyecek

Benzer şüpheyle AstraZeneca aşısının kullanımını durduran ilk Avrupa ülkesi ise Danimarka oldu.Avrupa'da Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşılarının yol açtığı tartışma sürüyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ABD'li şirket Johnson & Johnson tarafından üretilen ve kan pıhtılaşması (Tromboz) vakalarıyla ilgisi olduğundan şüphelenilen Covid-19 aşısıyla ilgili görüşünü önümüzdeki hafta açıklayacağını duyurdu.

ABD'deki federal sağlık makamları, Johnson & Johnson aşısı yapılan 50 yaşın altındaki altı kadında tromboz görülmesi nedeniyle bu aşının kullanımının en az birkaç günlüğüne durdurulması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Amsterdam merkezli Avrupa İlaç Ajansı hâlen aşının Covid-19'u engelleme konusundaki faydalarının, yan etki riskinden daha ağır bastığı görüşünde.

Bu nedenle EMA'in önümüzdeki haftaki kararı açıklanana kadar aşı herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılmaya devam edecek.

Johnson & Johnson aşısı, geçen ayın ortasında Avrupa Birliği ülkelerinde kullanım ruhsatı aldı ancak yaygın kullanımına başlanmadı.

Johnson & Johnson'ın ülkelerdeki ilgili makamlarla temas hâlinde olduğunu bildiren EMA, teslimatı yapılmış olan aşıların bu konudaki EMA değerlendirmesinin sonucu açıklanana dek depolarda muhafaza edilmesini tavsiye etti.

Sevkiyat yapılan Avrupa ülkelerinin izlediği politikalar ise farklılık gösteriyor. Fransa, Belçika, Polonya ve Macaristan aşıyı kullanacaklarını duyururken İspanya, İtalya ve Yunanistan bekleme kararı aldı.

Danimarka AstraZeneca aşısını durdurdu

Tromboz riskini beraberinde getirdiğinden şüphelenilen AstraZeneca aşısıyla ilgili de endişeler devam ediyor. Bu şüpheyle AstraZeneca kullanımını durduran ilk Avrupa ülkesi ise Danimarka oldu. Daha önce bazı Avrupa ülkeleri bu aşıyı sadece belli yaş gruplarına uygulama kararı almıştı.

EMA benzer şekilde AstraZeneca'nın da faydalarının yan etki riskinden ağır bastığı görüşünde.

İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca şirketi, Danimarka'nın kararına saygı duyduğunu ve her ülkenin kendi aşı programına kendisinin karar verdiğini hatırlattı.

Şirket, "tüm uygun verileri sağlayacakları düzenleyiciler ve yerel makamların kararlarını doğru şekilde verebilmeleri için iş birliğini sürdüreceklerini" bildirdi.

DW,rtr,AP/CÖ,SB

© Deutsche Welle Türkçe

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