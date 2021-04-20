HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa İlaç Ajansı: Johnson & Johnson aşısının faydası riskinden fazla

Avrupa İlaç Ajansı: Johnson & Johnson aşısının faydası riskinden fazla

20.04.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa İlaç Ajansı, Johnson & Johnson aşısı ile kan pıhtılaşması vakaları arasında bir bağlantı olabileceğini ancak aşının faydasının, riskinden daha fazla olduğunu açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı: Johnson & Johnson aşısının faydası riskinden fazla

Avrupa İlaç Ajansı, Johnson & Johnson aşısı ile nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları arasında bir bağlantı olabileceğini açıkladı.

Ajans, aşının uygulanmasına bir kısıtlama getirilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada "Astra Zeneca aşısında da görüldüğü üzere, aşının faydaları, risklerinden çok fazla" ifadelerine yer verildi.

Ajans tarafından, "Düşük trombosit sayısı durumunda kan pıhtılaşması görülebilir" uyarısının "nadir görülen yan etkiler" arasına eklenmesi gerektiği söylenirken, bu riskin "çok düşük" olduğunun da altı çizildi.

Aşılamadan sonra üç hafta içerisinde, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bacaklarda şişme, karın ağrısı ve baş ağrısı, bulanık görme gibi nörolojik semptomların görülmesi durumunda acil doktora başvurulması gerektiği belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansı, aşının olası yan etkilerinin incelenmeye devam edileceğini, her yeni kanıt ve veriyi analiz edip, gerektiğinde elde edilen güncellenmiş verileri paylaşacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa İlaç Ajansı'nın aşının güvenli olduğuna dair duyurusunu "iyi haber" olarak nitelendirdi. Von der Leyen "Karardan memnunum. Bu, Avrupa'daki aşılama kampanyaları için iyi haber" dedi.

Geçen hafta ABD'nin resmi sağlık kurumları, yaşanan kan pıhtısı vakası nedeniyle Johnson & Johnson aşısının kullanımına ara verilmesini tavsiye etmişti.

Avrupa İlaç Ajansı, ABD'de görülen, düşük trombosit sayısından kaynaklı olduğu anlaşılan biri ağır olmak üzere sekiz vakayı incelemiş, bütün hastaların 60 yaş altı olduğunu ve çoğunun kadın olduğunu belirlemişti.

ABD firması Johnson & Johnson, aşıların Avrupa'ya sevkiyatını konu netleşene kadar durdurmuştu.

dpa, epd / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Gerginlik tırmandı! Polise bombalı saldırı girişimiGerginlik tırmandı! Polise bombalı saldırı girişimi
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Eşini katledip intihara kalkışmıştı! Avukatına attığı mesaj ortaya çıktı

Eşini katledip intihara kalkışmıştı! Avukatına attığı mesaj ortaya çıktı

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan flaş '128 milyar dolar' açıklaması

Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti!

Çad Cumhurbaşkanı cephede hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.