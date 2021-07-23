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Avrupa İlaç Ajansı, Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasını onayladı

23.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-17 yaş aralığı için kullanımına onay verdi.

Avrupa İlaç Ajansı, Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasını onayladı

EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığı için kullanımının, 18 yaş ve üstü için olduğu gibi kolun üst kısmına 4 hafta arayla iki doz şeklinde olacağı belirtildi.

"YAN ETKİLER YETİŞKİNLERDE GÖRÜLENLERLE AYNI"

Aşıya 3 bin 732 çocuğun dahil olduğu çalışma sonucunda onay verildiğinin aktarıldığı açıklamada, yaygın yan etkilerinin yetişkinlerde görülenlerle aynı olduğu; enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, genişlemiş lenf düğümleri, titreme, mide bulantısı, kusma ve ateş olabileceği ifade edildi.

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Yan etkilerin hafif veya orta düzeyli olacağı, birkaç gün içinde düzeleceği kaydedildi.

Moderna'nın aşısı, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı olmuştu.

EMA, Pfizer-BioNTech'in aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına da 28 Mayıs'ta onay vermişti.

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Kaynak: AA

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