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Avrupa İlaç Ajansı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını onayladı

21.12.2020 17:32 | Son Güncelleme:
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Avrupa İlaç Ajansı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını onayladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şhin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını onayladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şhin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bu onay doğrultusunda yapacağı resmî yetkilendirmesin ardından, aşıların dağıtımına başlanacak.

Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren aşılama çalışmalarına başlayacak.

İngiltere ve ABD'nin Pfizer - BioNTech aşısına onay vermesinin ardından, Almanya, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan EMA'dan, Avrupa için onay sürecini hızlandırmasını istedi.

Avrupa İlaç Ajansı İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi (CHMP), 29 Aralık'ta yapılması planlanan toplantıyı 1 hafta öne çekti.

AB üyesi ülkelerinden birer temsilcinin yer aldığı aşı değerlendirme komitesi, elde edilen beriler ışığında Pfizer - BioNTech aşısının, koronavirüse karşı kullanımının güvenli olduğuna karar verdi.

Komite, Pfizer tarafından sunulan üretim süreci, hazırlık, dozaj, laboratuvar ve hayvan testlerinin sonuçları gibi binlerce sayfalık bilgiye dayanarak bu kararı aldı.

Pfizer - BioNTech aşısı konsunda İngiltere ve ABD'de elde pratik değerlendirme sonuçları da, EMA'nın kararında etkili oldu.

EMA'nın onayının ardından şimdi gözler AB Komisyonu'na çevrildi. Komisyonun, Pfizer - BioNTech aşısının Avrupa pazarında resmi olarak yetkilendirilmesine 48 saat içinde karar vermesi bekleniyor.

Resmi yetkilendirme kararı ile birlikte Almanya ve Belçika'da üretilen koronavirüs aşılarının dağıtımına başlanacak. 27 Aralık'tan itibaren de Almanya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde aşılama çalışmaları başlayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa'da aşılama çalışmalarının 27, 28 ve 29 Aralık günlerinde başlayacağını belirtmişti.

Almanya, 10 bin sağlık personelinin 400 ayrı noktada aşılama için hazır olduğunu vurgulayarak, Avrupa İlaç Ajansı'nın bir an önce koronavirüs aşılarına onay vermesini istemişti.

Brüksel'deki Zaventem ve Amsterdam'daki Schipol havalimanları, aşı dağıtımı konusundaki merkez üsleri olacak.

EMA, Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin nihai kararını da en geç 12 Ocak'ta açıklayacak.

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