Avrupa İlaç Ajansı, toplumu koronavirüs aşısı hakkında bilgilendirmek için sanal toplantı yapıyor

Toplantıda EMA çalışanlarının anlattıkları, sunumlar şeklinde Avrupa Birliği'nin internet sitesine de ekledi.

Toplantıda aşı gelişimini anlatan EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, aşının hızla geliştirilmesinde eskiden sırayla yürütülen bazı deney fazlarının bu dönemde eş zamanlı olarak yürütülmesinin etkili olduğunu anlattı.

Düzenli olarak denetleniyor

Cavaleri aşıların onaylanmadan önce sıkı güvenlik testlerinden geçirildiğini vurguladı.

Veri Analizi ve Yöntemler Departmanı Başkanı Peter Arlett ise aşıların her zaman risk ve fayda değerlendirmesinden geçilerek onaylandığını, koronavirüs aşısının da en az önceki aşılar kadar denetime tabi tutulduğunu söyledi.

Arlett, Avrupa Birliği'nin aşıların yan etkilerini aralıksız bir şekilde gözetlediğini, koronavirüs aşısında da nadir görülen bir yan etkinin ortaya çıkması durumunda bunun derhal fark edileceğini belirtti.

İletişim Başkanı Melanie Carr, bu süreçte kamuoyuyla sürekli iletişim halinde olmanın, her yeni bilgiyi paylaşmanın ve şeffaflığın çok önemli olduğunu vurguladı.

