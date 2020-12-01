Avrupa İlaç Dairesi Corona Aşısı Onayı İçin Toplanıyor

Avrupa İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech firmalarının geliştirdiği Corona aşısının güvenilirliği ve etkinliğiyle ilgili onay kararını değerlendirmek üzere 29 Aralık’ta toplanıyor. Daire yönetiminin, rakip firma Moderna’nın geliştirdiği aşıyla ilgili karar almadan önce de 12 Ocak’ta biraraya gelmesi bekleniyor.
Alman ilaç firması BioNTech ile Amerikan ortağı Pfizer’den bugün yapılan açıklamaya göre iki firmanın yetkilileri, geliştirilen aşının hızlı ve belirli koşullara dayalı bir şekilde onaylanması için Avrupa İlaç Dairesi’ne başvuruda bulundu. Aşının Avrupa’da onayı için ilk değerlendirme başvurusu 6 Ekim’de yapılmıştı.
BioNTech’in geliştirdiği BNT162b2 adlı aşı 44 bin katılımcıyla deney aşamalarından geçti. BioNTech ve Pfizer yetkililerinin açıklamalarına göre yüzde 95 oranında etkili.
Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenlemelerinden sorumlu yetkilileri ayrıca Moderna firmasının geliştirdiği aşıyla ilgili ilk raporların değerlendirilmesine de başlandığını belirtti.
Daireden yapılan açıklamada, Moderna’nın Corona aşısıyla ilgili olarak, “aşının kalitesi, güvenliği ve etkililiğiyle ilgili verilerin yeteri kadar güçlü olması halinde”, bu aşının onayıyla ilgili karar toplantısının da 12 Ocak’ta yapılabileceği belirtildi.
BioNTech ve Pfizer aşının acil olarak onaylanması için ABD’de ve İngiltere’de başvuru işlemini tamamladı. Aşı Avustralya, Kanada ve Japonya’da da değerlendirme aşamasında.
“Tünelin sonundaki ışık göründü”
BioNTech firması üst düzey yetkililerinden Sierk Poetting, başvuru yaptıkları ülkelerde resmi onayın verilmesinin ardından “birkaç saat içinde dağıtıma başlayacak” şekilde hazır olduklarını söyledi.
Avrupa Birliği’nin en üst düzey yetkililerinin aktardığına göre 27 üye ülkede kullanılmak üzere 2 milyon doz Corona aşısı garantiye alınmış durumda ve resmi onayın ardından bu aşıların dağıtımı 2020 yılı bitmeden başlayabilir.
AB, BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının yanı sıra, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen ve CureVac ile de aşı için anlaşma yaptı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ayrıca AB ülkeleri yönetimlerinin yurt içi aşı dağıtım planlamalarına da başladığının altını çizdi.
“Herşey yolunda giderse, Aralık ayı bitmeden bazı Avrupalı yurttaşlara Aralık ayı bitmeden aşı yapılmış olabilir” diyen Von der Leyen, “Bu, hayatımızın normale dönmesi açısından çok büyük bir adım olacak. Yani söylemek istediğim, tünelin sonundaki ışık göründü” şeklinde konuştu.
Diğer taraftan, Von der Leyen virüse karşı bir aşının kullanımına geçilmesine kadar gerekli önlem ve kısıtlamalara uyulması çağrısında da bulundu.