Avrupa İlaç Dairesi Corona Aşısı Onayı İçin Toplanıyor

Avrupa İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech firmalarının geliştirdiği Corona aşısının güvenilirliği ve etkinliğiyle ilgili onay kararını değerlendirmek üzere 29 Aralık’ta toplanıyor. Daire yönetiminin, rakip firma Moderna’nın geliştirdiği aşıyla ilgili karar almadan önce de 12 Ocak’ta biraraya gelmesi bekleniyor.

Alman ilaç firması BioNTech ile Amerikan ortağı Pfizer’den bugün yapılan açıklamaya göre iki firmanın yetkilileri, geliştirilen aşının hızlı ve belirli koşullara dayalı bir şekilde onaylanması için Avrupa İlaç Dairesi’ne başvuruda bulundu. Aşının Avrupa’da onayı için ilk değerlendirme başvurusu 6 Ekim’de yapılmıştı.

BioNTech’in geliştirdiği BNT162b2 adlı aşı 44 bin katılımcıyla deney aşamalarından geçti. BioNTech ve Pfizer yetkililerinin açıklamalarına göre yüzde 95 oranında etkili.

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenlemelerinden sorumlu yetkilileri ayrıca Moderna firmasının geliştirdiği aşıyla ilgili ilk raporların değerlendirilmesine de başlandığını belirtti.

Daireden yapılan açıklamada, Moderna’nın Corona aşısıyla ilgili olarak, “aşının kalitesi, güvenliği ve etkililiğiyle ilgili verilerin yeteri kadar güçlü olması halinde”, bu aşının onayıyla ilgili karar toplantısının da 12 Ocak’ta yapılabileceği belirtildi.