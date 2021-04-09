Avrupa İlaç Dairesi J&J Aşısını Araştırıyor

Avrupa İlaç Dairesi (EMA), Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısını olan dört kişide nadir görülen kan pıhtılaşmasına rastlandığı haberlerini incelediğini açıkladı. EMA, ayrıca AstraZeneca aşısıyla ilgili araştırmasının da, aşının kanamaya da neden olduğu haberlerini içine alacak şekilde kapsamını genişlettiğini duyurdu.

EMA, ciddi düzeydeki dört kan pıhtılaşması ve düşük trombosit vakasından üçünün ABD’de görüldüğünü bildirdi. Johnson & Johnson aşısı olan bu dört kişiden birinin hayatını kaybettiği, bir vakanın da klinik deney sırasında rapor edildiği belirtildi.

Bu gelişme, EMA’nın J&J aşısı üzerinde de araştırma yürüttüğünün ilk haberi oldu. AstraZeneca aşısının da, beyin ve karın bölgesinde görülen nadir kan pıhtılaşmalarıyla olası bağlantısına dair haftalardır tartışmalar yapıldı. EMA da böyle bir bağlantının varlığını doğrulamıştı.

Merkezi ABD’de bulunan J&J yaptığı açıklamada, Corona virüsü aşıyla bağlantısı olabilecek kan pıhtılaşması haberlerinden bilgisinin olduğunu ve verileri değerlendirmek için düzenleyici kurum yetkilileriyle birlikte çalıştığını, gerekli bilgileri paylaştığını kaydetti.