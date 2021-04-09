Avrupa İlaç Dairesi J&J Aşısını Araştırıyor

Avrupa İlaç Dairesi (EMA), Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği Corona virüsü aşısını olan dört kişide nadir görülen kan pıhtılaşmasına rastlandığı haberlerini incelediğini açıkladı. EMA, ayrıca AstraZeneca aşısıyla ilgili araştırmasının da, aşının kanamaya da neden olduğu haberlerini içine alacak şekilde kapsamını genişlettiğini duyurdu.
EMA, ciddi düzeydeki dört kan pıhtılaşması ve düşük trombosit vakasından üçünün ABD’de görüldüğünü bildirdi. Johnson & Johnson aşısı olan bu dört kişiden birinin hayatını kaybettiği, bir vakanın da klinik deney sırasında rapor edildiği belirtildi.
Bu gelişme, EMA’nın J&J aşısı üzerinde de araştırma yürüttüğünün ilk haberi oldu. AstraZeneca aşısının da, beyin ve karın bölgesinde görülen nadir kan pıhtılaşmalarıyla olası bağlantısına dair haftalardır tartışmalar yapıldı. EMA da böyle bir bağlantının varlığını doğrulamıştı.
Merkezi ABD’de bulunan J&J yaptığı açıklamada, Corona virüsü aşıyla bağlantısı olabilecek kan pıhtılaşması haberlerinden bilgisinin olduğunu ve verileri değerlendirmek için düzenleyici kurum yetkilileriyle birlikte çalıştığını, gerekli bilgileri paylaştığını kaydetti.
Şirketten yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle, nadiren rastlanan bu durumlarla ‘Janssen COVID-19 aşısı’ arasında net bir nedensel ilişki tespit edilmiş değil” ifadesi kullanıldı.
EMA da yaptığı açıklamada, iki aşıyla, rapor edilen durumlar arasında bir bağ bulunup bulunmadığının net olmadığını belirtti ve bünyesindeki güvenlik komisyonunun, etiket değişimi gibi düzenleyici bir adımın gerekip gerekmediğini karara bağlayacağını kaydetti.
J&J’in tek dozluk aşısı AB’nin onayını almıştı ancak henüz dağıtım başlamadı. Aşı şu anda ABD’de kullanılıyor.
EMA ayrıca, AstraZeneca aşısıyla bağlantılı 5 kaçış sendromu vakasının rapor edildiğini bildirdi. Kaçış sendromu, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına sızması olarak tanımlanıyor.
Avrupa ve Asya’daki bazı ülkeler, AB ve İngiltere’deki ilgili sağlık kurumlarının vakalarla aşılar arasında bağ tespit etmesinin ardından AstraZeneca aşısının gençlere uygulanmasına kısıtlama getirmişti. Ancak yetkililer, aşının faydalarının, oluşturduğu risklere ağır bastığı değerlendirmesinde bulunmuştu.
J&J ve AstraZeneca aşıları, Avrupa’da onaylanan dört Corona virüsü aşısından ikisini oluşturuyor.
“AB Pfizer’la yeni sözleşme imzalamak istiyor”
Bu arada Avrupa Komisyonu’nun, 2022 ve 2023’e kadar 1,8 milyar doz aşı almak için Pfizer ve BioNTech’le görüşmelerin başlatılması konusunda AB hükümetlerinin onayını istediği bildirildi. Bu bilgiyi AB’den bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada verdi.
Alman gazetesi Die Welt de Komisyon’un kısa bir zaman içinde 1,8 milyar doz aşı alımı için sözleşme imzalayacağını yazdı ancak hangi şirketle olacağını belirtmedi.
İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan AB yetkilisi, AB yönetiminin Pfizer-BioNTech’le temasa geçme kararı aldığını ve AB hükümetlerinin de bu planı desteklediğini ancak henüz kesin bir onayın çıkmadığını söyledi.
Komisyondan bir sözcü de ilave doz satın alınması planlarını doğruladı.
Sözcü de, sözleşmeyi müzakere etmek için bir tedarikçi şirket üzerinde karara varıldığını doğruladı ancak şirketin ismini vermedi.
Pfizer sözüsü de yorum yapmayı reddetti.
AB yetkilisi, aşıların aylık takvim altında dağıtılacağını ve tedarikçiyi dağıtım konusunda bağlayacak hükümler içereceğini söyledi.