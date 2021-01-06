Avrupa İlaç Dairesi Moderna Aşısını Onayladı

Avrupa Birliği İlaç Dairesi (EMA) Çarşamba günü Amerikan ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Corona virüsü aşısına yeşil ışık yaktı. Moderna'nın aldığı onay, 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'ne, giderek artan Corona enfeksiyonu vakalarıyla mücadelede ikinci bir aşı daha sağlanacağı anlamına geliyor. EMA'nın insanlarda kullanılan ilaçları onaylayan komisyonunun verdiği tavsiye, Avrupa Birliği içinde çok sayıda ülkede enfeksiyon vaka oranlarının yüksek seyrettiği ve 450 milyonluk birliğin kitlesel aşılama çalışmalarının ağır ilerlediği yönündeki eleştirilerin arttığı döneme denk geldi. Aşının ruhsat alma sürecinin tamamlanması için Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor. EMA Başkanı Emer Cooke, "Bu aşı, mevcut acil durumu aşmamız için bize yeni bir araç sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanının üzerinden bir yıl geçmeden ikinci bir aşının onay alması için verilen bu tavsiye, aşı çalışmalarına katılanların çabalarının ve bağlılığının kanıtıdır" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Moderna aşısının onay almasının memnunlukla karşıladı ve paylaştığı Twitter mesajında, "Şimdi aşıyı onaylamak ve Avrupa Birliği çapında erişilir hale getirmek için tam hızla çalışıyoruz" dedi.

EMA, Amerikan Pfizer ve Alman ortağı BioNTech firmaları tarafından geliştirilen Corona virüsü aşısına daha önce onay vermişti. Moderna aşısıyla ilgili toplantıdan önce EMA tarafından paylaşılan Twitter mesajında uzmanların "firmayla ilgili henüz çözülmemiş tüm meseleleri açıklığa kavuşturmak için çok çalıştığı" ifade edildi. Ancak EMA, söz konusu meselelerin ne olduğuna açıklık getirmedi. Moderna da bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Almanya'dan EMA’ya eleştiri EMA'nın aşı onay sürecini ağırdan almasını eleştiren Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Moderna aşısının Avrupa Birliği ülkelerine önümüzdeki haftadan itibaren dağıtılmaya başlanmasını beklediğini söyledi. Bakan Spahn, Almanya'nın 2021'in ilk çeyreğinde 2 milyon, yıl içindeyse 50 milyon doz aşı alacağını kaydetti. Bakan, "Mesele, yüksek küresel talep nedeniyle imalat kapasitesinde yaşanan sıkıntı" şeklinde konuştu. Henüz tamamlanmayan geniş kapsamlı çalışmaların ön sonuçları, hem Moderna hem de Pfizer-BioNTech aşılarının güvenli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını gösteriyor. Moderna aşısının aşırı düşük sıcaklıklarda depolanma gerektirmemesi ise avantaj olarak kabul ediliyor.