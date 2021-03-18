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Avrupa İlaç Dairesi’nden AstraZeneca'ya Yeşil Işık

18.03.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EMA çok sayıda ülkenin yan etkileri nedeniyle askıya aldığı AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu ve kan pıhtısı riskiyle "ilişkili olmadığını" açıkladı

Avrupa İlaç Dairesi’nden AstraZeneca'ya Yeşil Işık

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) AstraZeneca aşısı olan hastalarda da kan pıhtılaşması ve tromboz vakalarının görülmesi üzerinde AB ülkelerinin birbiri ardına askıya aldığı aşı üzerindeki incelemesini tamamladı. EMA Başkanı Emma Cooke, Amsterdam'da düzenlediği basın toplantısında, Avrupa genelinde bildirilen ciddi yan etkileri ayrıntılı olarak incelediklerini ve aşının güvenli olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Cooke, tromboz vakaları ile aşı arasında bir bağlantı bulunmadığının da altını çizdi: "Yapılan incelemeler sonunda, AstraZeneca'nın tromboz riskini artırmadığını tespit ettik. Ancak nadir kanama bozuklukları ile bir bağlantının varlığını kesin olarak dışlayamayız. Bu izole vakaları anlamaya çalışmak için derinlemesine çalışmalar başlatacağız. Ancak bu vakalar son derece ender. AstraZeneca Coivd 19'a karşı güvenilir ve etkili bir aşıdır" dedi.

Avrupa'da 7 milyon, İngiltere'de 11 milyon kişinin bu aşıyı olduğunu ve yalnızca 7 kan pıhtılaşması, 19 tromboz vakasının kendilerine ulaştığını belirten Cooke, "Komite, bu vakaların son derece ender görüldüğü ve AstraZeneca'nın güvenilir ve etkin bir aşı olduğu sonucuna ulaştı" dedi.

İlaç Güvenliği Komitesi Başkanı Sabine Straus da, "aşının faydalarının, son derece ender görülen risklerden çok daha fazla olduğunu" dile getirdi. Sabine Straus, "Aşı ile kan pıhtılarının oluşma riskinde bir artış yok ancak bazı belirsizlikler var. Dolayısıyla derinlemesine incelemeler devam edecek" dedi.

Aşının yan etkileri üzerine, geçtiğimiz hafta önce Danimarka, İzlanda, Norveç, İrlanda, Avusturya ve Bulgaristan ardından Hollanda, İtalya, Almanya, Fransa, Portekiz, İspanya, Slovenya, Litvanya, İsveç ve Lüksemburg aşıyı askıya aldı.

Avrupa'da yalnızca, aşının üretici ülkesi İngiltere ile Belçika, kamuoyu baskısına rağmen bu kararı almadı.

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